Zynga bringt erstes Game of Thrones® Slots Casino seiner Art heraus

Game of Thrones Slots Casino from Zynga Inc. (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Heute hat Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), einer der globalen Marktführer im Bereich interaktive Unterhaltung, bekannt gegeben, dass Game of Thrones Slots Casino weltweit im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Versionen für Facebook und Amazon Appstore sollen demnächst folgen. Als Neuzugang in Zyngas Casino-Portfolio in den sozialen Medien versetzt Zynga die Spieler in das Reich Westeros, wo sie ein authentisches soziales Casino erleben können, das von der gefeierten Fernsehserie Game of Thrones von HBO® inspiriert wurde.

Bei Game of Thrones Slots Casino tauchen die Spieler in das epische Drama, die fesselnden Dialoge, die legendären Charaktere und die einprägsamen musikalischen Themen der Serie ein. Von hoch spannenden Momenten in den Sieben Königslanden bis hin zu ausgedehnten Landschaften und Schauplätzen wie die Mauer – der erstklassige Spielverlauf ist durchdrungen von der Eis- und Feuer-Atmosphäre von Westeros und seiner berühmtesten Bewohner wie Cersei, Jaime und Tyrion Lannister oder den Mitgliedern des Hauses Stark, Sansa, Arya und Jon Snow.

„Als langjährige Fans der Serie fühlen wir uns bei Zynga geehrt, zum Universum von Game of Thrones beitragen zu können. Für uns ist es Ehrensache, den Spielern ein Erlebnis zu bieten, das Umfang, Vielfalt und Intensität sowie die Community der Serie widerspiegelt“, so Bernard Kim, Publishing-Leiter bei Zynga. „Das visuelle und akustische Design des Spiels erinnert an populäre Augenblicke der Serie und über unsere an den Häusern orientierten sozialen Funktionen können sich die Spieler verbünden, um dem Thron selbst hinterherzujagen. Westeros lebt weiter!“

Dank den spannenden sozialen Funktionen und dem spielinternen Chat in Game of Thrones Slots Casino können sich die Spieler verbünden, um das Machtzentrum mit allen seinen Belohnungen zu erreichen. Die Spieler treten einem Haus bei oder gründen ihr eigenes und können sich so gemeinsam mit ihren Brüdern auf einer interaktiven Karte der Sieben Königslande zusammenscharen. Bei der wöchentlichen „For the Throne“-Challenge haben die Häuser die Aufgabe, der Reihe nach alle Territorien zu erobern, um sie schließlich alle zu beherrschen. Der Spieler aus dem siegreichen Haus, der bis zum Ende der Challenge die Führung behält, erhält das Recht, auf dem Eisernen Thron zu sitzen – bis ein neuer Herausforderer die Krone beansprucht.

Spielfeatures:

Authentische Atmosphäre von Game of Thrones. Der Spielverlauf ist erfüllt von den Klängen, Charakteren und Kulissen und dem Ethos von Westeros, einschließlich unvergesslichen Dialogen wie „Winter ist coming“.

Der Spielverlauf ist erfüllt von den Klängen, Charakteren und Kulissen und dem Ethos von Westeros, einschließlich unvergesslichen Dialogen wie „Winter ist coming“. Erstklassige Slots-Funktionen. Versuchen Sie Ihr Glück an spannenden Maschinen mit dem Thema Game of Thrones mit realistischer Mechanik wie z. B. progressiven Jackpots, Bursting Wilds und mehr.

Versuchen Sie Ihr Glück an spannenden Maschinen mit dem Thema mit realistischer Mechanik wie z. B. progressiven Jackpots, Bursting Wilds und mehr. Werden Sie Mitglied eines Hauses und schnappen Sie sich die Belohnung. Gewinnen Sie Vorteile und Belohnungen, indem Sie zusammen mit anderen Spielern einem Haus beitreten oder ein Haus gründen, und sammeln Sie Münzen für jeden Gewinn eines Ihrer Mitbewohner.

Gewinnen Sie Vorteile und Belohnungen, indem Sie zusammen mit anderen Spielern einem Haus beitreten oder ein Haus gründen, und sammeln Sie Münzen für jeden Gewinn eines Ihrer Mitbewohner. Entwerfen Sie Strategien, schmieden Sie Ränke, tun Sie sich zusammen. Vernetzen und verschwören Sie sich über den spielinternen Chat jederzeit mit Freunden, auch während Sie gerade an den Slots drehen.

Vernetzen und verschwören Sie sich über den spielinternen Chat jederzeit mit Freunden, auch während Sie gerade an den Slots drehen. Sammeln Sie legendäre Karten. Drehen Sie, um Karten zu gewinnen und aufzuwerten – mit Charakteren aus der Serie von der abenteuerlustigen Arya Stark bis hin zu Jon Snows geliebtem Begleitwolf Ghost. Sammeln Sie alle Karten und verdienen Sie eine enorme spielinterne Belohnung.

Game of Thrones Slots Casino kann jetzt kostenlos im App Store für iPhone und iPad und bei Google Play für Android-Geräte heruntergeladen werden. Besuchen Sie www.gameofthronesslotscasino.com, um weitere Informationen zu erhalten, und folgen Sie Game of Thrones Slots Casino auf Instagram und Facebook.

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute haben mehr als eine Milliarde Menschen Zyngas Franchisen gespielt, darunter CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ und Zynga Poker™. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und mobile Geräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und betreibt Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter und Facebook.

Über HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail, eine Abteilung von Home Box Office, Inc., arbeitet mit erstklassigen Lizenznehmern auf der ganzen Welt zusammen, um dem weltweiten Publikum von HBO neue, spannende Wege zu vermitteln, mit ihren Lieblingssendungen zu interagieren. Die Abteilung kreiert auf der Basis legendärer, preisgekrönter HBO-Programme wie Game of Thrones, VEEP, Sex and the City, Silicon Valley, Insecure, The Sopranos, Big Little Lies, True Blood und anderen offiziell lizenzierte Verbraucherprodukte, innovative Merchandiseprogramme, Freischaltungen für den Einzelhandel und umfassende Live-Erlebnisse. HBO Licensing & Retail ist in einer breiten Palette von Produktkategorien tätig, darunter Sammlerstücke, Kleidung, Publishing, Live-Markenerlebnisse, digitales Gaming, Mode- und Beauty-Kooperationen, Luxus-Accessoires und mehr. Offiziell lizenzierte HBO-Merchandiseprodukte können Sie weltweit in Einzelhandelsgeschäften sowie in den USA online über http://store.hbo.com beziehen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.