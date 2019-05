Zynga lanceert uniek Game of Thrones® Slots Casino

Game of Thrones Slots Casino from Zynga Inc. (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een marktleider in interactief entertainment, kondigde vandaag aan dat het Game of Thrones Slots Casino vanaf nu wereldwijd beschikbaar is in de App Store en op Google Play. Binnenkort verschijnen er ook versies voor Facebook en de Amazon Appstore. Deze game, een nieuwe toevoeging aan de reeks sociale casino’s van Zygna, transporteert spelers naar de wereld van Westeros voor een authentieke fruitautomaat-ervaring geïnspireerd door de veelgeprezen Game of Thrones-serie van HBO®.

In Game of Thrones Slots Casino wordt de speler ondergedompeld in een episch drama met fascinerende dialogen, iconische personages en de fantastische muzikale thema’s van de serie. Van spannende momenten overal in de Zeven Koninkrijken tot meeslepende landschappen en locaties zoals De Muur – de uitmuntende slots gameplay is doordrenkt met het vuur en het ijs van Westeros en haar meest roemruchte bewoners, zoals Cersei, Jaime en Tyrion Lannister, en de leden van House Stark, Sansa, Arya en Jon Snow.

“Als enorme fans van de serie zijn wij bij Zygna vereerd dat we een bijdrage mogen leveren aan het Game of Thrones-universum, en we hebben de plicht om spelers een ervaring te bieden die de schaal, de omvang, de intensiteit en de gemeenschap van de serie goed weerspiegelt,” zei Bernard Kim, President of Publishing bij Zynga. “De visuals en audio van de game roepen echt de onvergetelijke momenten van de serie in herinnering, en met de sociale features die aan de verschillende Huizen verbonden zijn kunnen de spelers samenwerken en proberen de troon te veroveren. Westeros leeft door!”

Dankzij de sociale features en de chatfunctie in de game kunnen spelers van Game of Thrones Slots Casino samenwerken om de troon te veroveren en de vruchten ervan te plukken. Door lid te worden van een Huis of je eigen Huis te beginnen, kunnen spelers elkaar opzoeken via een interactieve kaart van de Zeven Koninkrijken. In de wekelijkse ‘Voor de Troon’-challenge krijgen de Huizen de uitdaging om één voor één de gebieden te veroveren en te proberen over heel Westeros te heersen. De speler van het zegenvierende Huis dat aan het einde bovenaan staat, krijgt het recht om op de IJzeren Troon te zitten – tot een nieuwe uitdager verschijnt en de kroon opeist.

Game Features:

Authentieke sfeer van Game of Thrones. De gameplay van de fruitautomaat is doordrenkt van de geluiden, personages, omgevingen en het gevoel van Westeros, met onvergetelijke dialogen zoals “Winter is coming.”

De allerbeste fruitautomaat-features. Speel op spannende automaten met Game of Thrones -thema's, met bekende mogelijkheden zoals Progressieve Jackpots, Bursting Wilds, en meer!

Word lid van een Huis en pluk de vruchten! Win voordelen en beloningen door lid te worden van een Huis of met andere spelers een Huis te vormen. Iedere keer dat een Huisgenoot wint, ontvang jij ook munten.

Vorm strategieën, smeed plannen en krijg de neuzen dezelfde kant op. Leg verbinding en span samen met vrienden door middel van de chatfunctie in de game. Dit kan altijd, zelfs wanneer de rollen draaien.

Verzamel iconische kaarten. Draai de automaat om kaarten te verzamelen en te upgraden, met iconische personages uit de serie, van de avontuurlijke Arya Stark tot Ghost, de wolf en geliefde metgezel van Jon Snow. Verzamel alle kaarten voor enorme beloningen in de game.

Game of Thrones Slots Casino is vanaf nu gratis te downloaden via de App Store voor iPhone en iPad, en via Google Play voor Android-toestellen. Ga voor meer informatie naar www.gameofthronesslotscasino.com en volg Game of Thrones Slots Casino op Instagram en Facebook.

Over Zygna Inc.

Zynga is een wereldleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Tot op heden hebben meer dan een miljard mensen de franchises van Zynga gespeeld, waaronder CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ en Zynga Poker™. Zynga’s games zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en kunnen wereldwijd op sociale platforms en mobiele apparaten worden gespeeld. Het bedrijf, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en verdere locaties in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Turkije en Finland. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter en Facebook.

Over HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail, een afdeling van Home Box Office, Inc., werkt samen met de beste licentiehouders ter wereld om het wereldwijde publiek van HBO in staat te stellen hun lievelingsshows op nieuwe en spannende manieren te beleven. Deze afdeling werkt met iconische, bekroonde HBO-programma’s zoals Game of Thrones, VEEP, Sex and the City, Silicon Valley, Insecure, The Sopranos, Big Little Lies, True Blood en andere om officiële consumentenproducten, innovatieve merchandise, unieke retailervaringen en live belevenissen op te zetten. HBO Licensing & Retail is actief in allerlei productcategorieën, waaronder verzamelobjecten, kleding, boeken, live-ervaringen, digitale games, mode en schoonheidsproducten, luxe accessoires en meer. Officiële HBO-merchandise is overal ter wereld in winkels verkrijgbaar en online in de VS op http://store.hbo.com.

