IPValue子公司授權三星使用其收購的賽普拉斯專利組合

加州聖塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--IPValue Management, Inc.今天宣佈，其全資子公司Monterey Research, LLC已就Monterey在北美、亞洲和歐洲等國家的2,000多項已獲准和待批准專利組合授予三星電子全球範圍非獨家許可。在自2016年開始的一系列商業合作中，Monterey獲得了賽普拉斯半導體公司(Cypress Semiconductor Corporation)的半導體存儲器、邏輯和製造工藝的專利組合。與三星的這筆專利授權交易是Monterey與存儲器製造商達成的第五個許可協議，它涵蓋三星的邏輯產品線。

IPValue執行副總裁兼Monterey總經理Keith Wilson表示：“Monterey專利組合所包含的專利發明是賽普拉斯、Spansion、AMD和富士通的創新者們多年研究的成果。Monterey的專利授權目前已涵蓋DRAM和NAND閃存市場超過50%的產量，而且我們正在加速對處理器和其他半導體專利許可項目的執行。”

這次Monterey專利授權協議是IPValue在半導體專利許可市場取得的一系列重大業績的延續。自2017年以來一直擔任IPValue首席執行官的John Lindgren表示：“在過去的兩年裏，IPValue完成了一系列重大的半導體交易，實現專利授權許可收入逾4億美元。除了此次賽普拉斯專利組合授權之外，我們在過去一年還就來自恩智浦和爾必達的專利組合達成了多項許可交易，我們在最近從精工愛普生收購的半導體專利組合的許可工作方面也取得了重大進展。”

關於IPValue Management

IPValue的使命是推動創新，尤其是與具有領先地位的技術企業合作，爲其知識產權組合產生經濟效益。自2001年成立以來，IPValue已獲得超過20億美元的專利許可收入，爲其合作伙伴帶來了10億美元的創收。IPValue目前擁有七千多件專利並管理其商業化運營。有關更多信息，請訪問網址 www.IPValue.com。

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