聯發科技獲得IPValue Management的專利組合授權

加州聖塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--IPValue Management, Inc. (IPValue)今天宣布，聯發科技(MediaTek, Inc.)已與IPValue的子公司Future Link Systems, LLC (FLS)簽署一項全球性的非專屬專利授權合約。聯發科技是晶片組技術領域的全球領導者和創新者，其技術廣獲行動電話、智慧電視、語音助理服務(VAD)、Android平板電腦、功能手機以及光學和藍光DVD播放機所使用。

IPValue的FLS組合包含在北美、亞洲和歐洲九個國家簽發的約200項專利。這些專利最初轉讓給了恩智浦半導體公司和飛利浦公司，涵蓋基本的半導體電路設計和製程技術。這些專利與包括資料互連和介面在內的各種概念有關，用於實現電腦和網路架構、遊戲裝置、行動電話、處理器、半導體記憶體和其他積體電路功能。

IPValue執行長John Lindgren表示：「我們很高興按照雙方同意的條件將FLS專利組合授權給聯發科技。該協議加強了我們的信念，即透過與潛在被授權人展開建設性的公開對話可以達成友好協議。」除聯發科技外，獲得FLS專利組合授權的被授權人越來越多，其中包括全球十大半導體公司中的四家。

關於IPValue Management

IPValue的使命是推動創新，尤其是與具有領先地位的技術企業合作，為其智慧財產權組合產生經濟效益。自2001年成立以來，IPValue已獲得超過20億美元的專利授權收入，為其合作夥伴帶來了10億美元的創收。IPValue目前擁有和管理著七千多件專利的商業化營運。有關更多資訊，請造訪網址 www.IPValue.com。

免責聲明：本公告之原英文版本乃官方授權並唯一具法律效力之版本，譯文僅供方便瞭解之用。