联发科技获得IPValue Management的专利组合许可

加州圣塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--IPValue Management, Inc. (“IPValue”)今天宣布，联发科技(MediaTek, Inc.)已与IPValue的子公司Future Link Systems, LLC (“FLS”)签署一项全球性的非排他性专利许可协议。联发科技是芯片组技术领域的全球领导者和创新者，其技术被移动电话、智能电视、语音助理服务(VAD)、安卓平板电脑、功能手机以及光学和蓝光DVD播放器所广泛使用。

IPValue的FLS组合包含在北美、亚洲和欧洲九个国家签发的约200项专利。这些专利最初转让给了恩智浦半导体公司和飞利浦公司，涉及基本的半导体电路设计和制造工艺技术。这些专利与包括数据互连和接口在内的各种概念有关，用于实现计算机和网络架构、游戏设备、移动电话、处理器、半导体存储器和其他集成电路功能。

IPValue首席执行官John Lindgren表示：“我们很高兴按照双方同意的条件向联发科技授予FLS专利组合许可。该协议加强了我们的信念，即通过与潜在被许可人开展建设性的公开对话可以达成友好协议。”除联发科技外，获得FLS专利组合授权的被许可人越来越多，其中包括全球十大半导体公司中的四家。

关于IPValue Management

IPValue的使命是推动创新，尤其是与具有领先地位的技术企业合作，为其知识产权组合产生经济效益。自2001年成立以来，IPValue已获得超过20亿美元的专利许可收入，为其合作伙伴带来了10亿美元的创入。IPValue目前拥有和管理着七千多件专利的商业化运营。有关更多信息，请访问网址 www.IPValue.com。

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