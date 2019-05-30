IPValue子公司授权三星使用其收购的赛普拉斯专利组合

加州圣塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--IPValue Management, Inc.今天宣布，其全资子公司Monterey Research, LLC已就Monterey在北美、亚洲和欧洲等国家的2,000多项已获准和待批准专利组合授予三星电子全球范围非独家许可。在自2016年开始的一系列商业合作中，Monterey获得了赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corporation)的半导体存储器、逻辑和制造工艺的专利组合。与三星的这笔专利授权交易是Monterey与存储器制造商达成的第五个许可协议，它涵盖三星的逻辑产品线。

IPValue执行副总裁兼Monterey总经理Keith Wilson表示：“Monterey专利组合所包含的专利发明是赛普拉斯、Spansion、AMD和富士通的创新者们多年研究的成果。Monterey的专利授权目前已涵盖DRAM和NAND闪存市场超过50%的产量，而且我们正在加速对处理器和其他半导体专利许可项目的执行。”

这次Monterey专利授权协议是IPValue在半导体专利许可市场取得的一系列重大业绩的延续。自2017年以来一直担任IPValue首席执行官的John Lindgren表示：“在过去的两年里，IPValue完成了一系列重大的半导体交易，实现专利授权许可收入逾4亿美元。除了此次赛普拉斯专利组合授权之外，我们在过去一年还就来自恩智浦和尔必达的专利组合达成了多项许可交易，我们在最近从精工爱普生收购的半导体专利组合的许可工作方面也取得了重大进展。”

关于IPValue Management

IPValue的使命是推动创新，尤其是与具有领先地位的技术企业合作，为其知识产权组合产生经济效益。自2001年成立以来，IPValue已获得超过20亿美元的专利许可收入，为其合作伙伴带来了10亿美元的创收。IPValue目前拥有七千多件专利并管理其商业化运营。有关更多信息，请访问网址 www.IPValue.com。

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