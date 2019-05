Binance et Cred s’associent pour offrir des services financiers décentralisés et le jeton LBA à la Binance Chain

Changpeng Zhao, CEO of Binance, with Dan Schatt, Co-Founder and President of Cred (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Binance, la plus grande cryptobourse internationale en termes de volume de transactions, et développeur de la blockchain exclusive, Binance Chain, et Cred, la principale plateforme de prêts et d’emprunts en cryptomonnaies, ont annoncé aujourd’hui un accord de coopération pour stimuler la décentralisation des finances. Dans le cadre de cet accord, Cred transférera une partie de ses jetons ERC20 LBA vers Binance Chain et deviendra la plateforme officielle de prêts et d’emprunts de l’écosystème DeFi. En tant qu’investisseur et partenaire de Cred, Binance cherchera également des possibilités d’exploiter et de soutenir les services d’avant-garde de Cred, au sein de l’écosystème Binance.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Cred et de contribuer à étendre leurs efforts à un plus grand nombre de marchés et d’utilisateurs à travers le monde. Grâce aux avantages de la Binance Chain qui offre un temps de blocage d’une seconde, les utilisateurs de Cred bénéficieront de transactions et d’interactions rapides, efficaces et aisées », a déclaré Ted Lin, directeur de la croissance, chez Binance.

Prêteur agréé basé en Californie, Cred gère plus de 300 millions USD de prêts en capital. Cred permet aux fournisseurs de portefeuilles cryptés, aux dépositaires, aux opérateurs de change et aux fournisseurs d’applications cryptographiques, de proposer des taux de prêt et d’emprunt parmi les plus compétitifs du secteur. Cette année, Cred a annoncé des partenariats avec plusieurs organisations influentes et des dépositaires de la communauté cryptographique. Les titulaires de jetons LBA de Cred pourront engager leurs cryptoactifs sur une durée déterminée et auront la possibilité de les reporter sur des périodes supplémentaires. Les clients bénéficient des meilleurs tarifs quand ils placent des jetons LBA de Cred. Aucun montant minimum n’est requis, et les intérêts sont versés en Stablecoin. Le principal est remboursé dans les cryptomontants initialement reçus.

« Depuis les débuts de Cred, Binance est un partenaire et un investisseur solides ; nous sommes donc très heureux de soutenir Binance Chain et de poursuivre notre collaboration avec Binance pour offrir à tous et de manière durable des finances décentralisées », a déclaré Dan Schatt, cofondateur de Cred. « Nous anticipons avec intérêt de prolonger le partenariat Cred-Binance. »

Cred bénéficie de l’appui de certains des plus importants investisseurs en crypto et tech, notamment Binance Labs, 500 Startups, Arrington XRP Capital, Blocktower, et FBG Capital. Cred est également membre fondateur de l’Universal Protocol Alliance, membre du conseil d’administration de la Blockchain Advocacy Coalition.

À propos de Cred :

Cred est une plateforme de prêt mondiale, décentralisée qui facilite un accès ouvert au crédit, partout et à tout moment. Fondée par d’anciens vétérans de la technologie financière PayPal, Cred a levé plus de 300 millions USD de capital de prêt depuis ses bureaux de San Francisco et de Shanghai. Cred a pour mission d’exploiter la puissance de la blockchain pour permettre à tous de bénéficier de produits de crédit à faibles coûts. Cred réunit une équipe diversifiée de dirigeants dynamiques, l’apprentissage automatique, et la puissance de la technologie blockchain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mycred.io, ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, ou rejoignez notre communauté sur Telegram.

À propos de Binance

Binance est un écosystème de blockchain composé de plusieurs branches dont la mission d’ensemble consiste à promouvoir la blockchain et la liberté de l’argent. L’écosystème Binance comprend les membres suivants : Binance Exchange (principale place mondiale de cryptodevises), Labs (société de capital-risque et incubatrice), Launchpad (plateforme de vente de jetons), Academy (portail pédagogique), Research (analyse de marché), Charity Foundation (plateforme de dons blockchain à but non lucratif et contribuant au développement durable), et Trust Wallet (portefeuille multijeton, officiel de Binance et navigateur dApps), ainsi que Binance Chain, un système logiciel blockchain développé par Binance et la communauté.

Pour en savoir plus, consultez les sites :

