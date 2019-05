A expansão mais recente de destino dá à AVOXI a maior área de cobertura de números de telefones virtuais do mundo

Pictured (left to right): Randy Layman (VP of Software Engineering), Barbara Dondiego (COO), David Wise (CEO), Weston Edmunds (Executive VP) (Photo: Business Wire)

AVOXI's video overview of their virtual number coverage and software features.

ATLANTA e CHARLESTON, S.C.--(BUSINESS WIRE)--AVOXI, provedor global de software de central de atendimento baseado em nuvem para empresas, anunciou uma importante expansão à sua disponibilidade de números virtuais dentro da sua plataforma de software. O último lançamento incluiu números comerciais de discagem gratuita e local em 41 países e expande o inventário de números de telefone virtuais da AVOXI para 160 países, um novo benchmark global.

“ É essencial para a nossa missão oferecer o maior número de destinos possível para uso em nossa plataforma de software – essa última expansão representa uma execução sólida da equipe em nosso plano estratégico”, comenta David Wise, fundador e CEO da AVOXI. “ Continuamos a nos concentrar na expansão para melhor ajudar os nossos clientes a se conectarem com os clientes deles globalmente, de modo ininterrupto e instantâneo”.

A última expansão de destino inclui cobertura em diversos locais populares na América do Norte e Europa, bem como a disponibilidade inicial em quase 20 países. Você pode encontrar a área de cobertura completa da AVOXI na página de números virtuais da empresa. De acordo com as solicitações dos clientes recebidas pela AVOXI, a maioria dos números comerciais antecipados disponibilizados nesta nova versão incluem:

Nova Delhi, Índia Seul, Coreia do Sul Islamabad, Paquistão São Petersburgo, Rússia Osaka, Japão Lagos, Nigéria Davao, Filipinas Leicester, Reino Unido Liechtenstein – Ligação gratuita Nairobi, Quênia

Barbara Dondiego, diretora de operações da AVOXI, forneceu alguns insights sobre a direção futura da empresa, “ a AVOXI continua a ver um forte crescimento nos últimos 36 meses nos principais mercados como EUA, Canadá e Reino Unido. Nos últimos 12 meses, vemos tendências de crescimento e interesse dos clientes nos mercados emergentes na África e Ásia. No último ano, expandimos a cobertura para incluir os principais mercados emergentes, começando com os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e os Next Eleven. Agora cobrimos 95% dos países reconhecidos pelas Nações Unidas”.

Sobre a AVOXI:

Presente em mais de 3.000 centrais de atendimento no mundo todo, a AVOXI é provedora líder de serviços de comunicação em nuvem e números virtuais que permitem que empresas de todos os tamanhos e em uma ampla gama de indústrias verticais melhorem a experiência que elas oferecem aos seus clientes. Para outras informações, acesse www.avoxi.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.