Andersen Global擴展中東業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--位於阿曼的Al Alawi and Co.是一家提供全方位服務的一流律師事務所，現已與Andersen Global達成合作協定。Al Alawi and Co.的加入為Andersen Global的中東團隊帶來37年的專業經驗。

Al Alawi and Co.是阿曼最大、歷史最悠久的獨立律師事務所之一，在馬斯喀特和塞拉萊設有辦事處。Ali Khamis Al Alawi博士於1982年成立該公司，從那時起，該事務所就為跨國企業和國營公司、私人企業、政府機構和個人提供稅務和法律服務。這些服務包括銀行、金融、重整、合夥企業、國際貿易、股權、商業、智慧財產權和房地產法律服務。

Ali Khamis Al Alawi博士表示：「與Andersen Global合作，我們不僅可以進一步擴大服務以涵蓋更廣泛的客戶，而且能夠壯大我們的家族。我的兒子和女兒也是本事務所經驗豐富的成員，我們擁有提供一流、有效率和無縫服務的共同價值觀，與Andersen大家庭的價值觀相互呼應。」

Andersen Global董事長兼Andersen Tax LLC執行長Mark Vorsatz表示：「我們第一次見面時，令我印象最深刻的是他們的公司運作公開透明，並提供一流的服務。這些是我們共同擁有的價值觀。正因為如此，他們將能充分融入我們擴充後的團隊。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有逾144個據點和4,500多名專業人員。

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