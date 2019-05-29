Andersen Global拓展中东业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--位于阿曼的Al Alawi and Co.是一家提供全方位服务的领先律师事务所，其已与Andersen Global达成合作协议。Al Alawi and Co.的加入为Andersen Global的中东团队带来37年的专业经验。

Al Alawi and Co.是阿曼最大、历史最悠久的独立律师事务所之一，在马斯喀特和塞拉莱设有办事处。Ali Khamis Al Alawi博士于1982年成立该公司，从那时起，该事务所就为跨国公司和国营公司、私营企业、政府机构和个人提供税务和法律服务。这些服务包括银行、金融、重组、合伙企业、国际贸易、股权、商业、知识产权和房地产法律服务。

Ali Khamis Al Alawi博士表示：“与Andersen Global合作，我们不仅可以进一步扩展我们的服务以覆盖更广泛的客户，而且能够发展我们的大家庭。我的儿子和女儿也是我们事务所经验丰富的成员，我们拥有提供一流、高效和无缝服务的共同价值观，与Andersen大家庭的价值观相互呼应。”

Andersen Global董事长兼Andersen Tax LLC首席执行官Mark Vorsatz表示：“我们第一次见面时，令我印象最为深刻的是，他们公司的运营公开透明，并提供一流的服务。这些是我们共同拥有的价值观。正因为如此，他们将很好地融入我们扩充后的团队。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有逾144个分支机构和4,500多名专业人员。

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