OneAmerica®選擇FINEOS Platform管理企業理賠管理流程

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--人壽、意外和醫療保險團體及個人核心系統的市場領先提供商FINEOS Corporation今天宣佈，OneAmerica®已選擇FINEOS用於團體和個人業務部門的企業理賠。OneAmerica是美國成長最快的相互保險控股公司之一，提供一系列產品和服務，包括退休產品和服務、個人壽險和年金、以資產為基礎的長期照護以及員工福利計畫產品等。

FINEOS AdminSuite是用於管理缺勤、計費、理賠、支付、保單和提供商的開放核心數位平臺，專門用於連通日益界定保險格局的合作夥伴和數位平臺。FINEOS Claims被全球50多家保險機構用於理賠管理。FINEOS Claims使保險機構能夠提供卓越的客戶服務、洞察力和改進措施、解決方案創新以及有效的理賠管理，並獲致更好的理賠結果。

OneAmerica將使用FINEOS Claims管理從初始通知直至最終理賠支付的整個理賠流程，確保透過各種入口支援多個受眾。利用FINEOS Platform全面、靈活、敏捷的數位能力，OneAmerica將繼續提升其已有的高水準服務能力。選擇FINEOS是因為它能夠提供綜合理賠解決方案並且有100%的實施記錄。

OneAmerica理賠業務副總裁Amy Chinn表示：「我們相信，就失能和人壽保險理賠管理能力而言，FINEOS為OneAmerica提供了最佳選擇。整體而言，我們認為該解決方案將為本企業帶來巨大益處。」

在評論本次宣布的消息時，FINEOS執行長Michael Kelly補充道：「我們很高興OneAmerica選擇與FINEOS合作以加強其理賠流程。我們相信，FINEOS Claims的全面性和靈活性將有助於提升OneAmerica為其客戶提供的服務。我們期待進行快速、順暢的系統實施，使OneAmerica能夠儘早獲得FINEOS的益處。這一合作關係將繼續加強和鞏固我們的市場領導地位。」

關於FINEOS Corporation

FINEOS是人壽、意外和醫療保險核心系統的全球市場領袖，客戶遍佈9個國家，並且與美國十大團體人壽和醫療保險機構中的七家，以及澳洲五大人壽和醫療保險機構中的四家合作。FINEOS擁有逾25年與北美、歐洲和亞太保險公司合作的經驗。

FINEOS AdminSuite專為人壽、意外和醫療保險市場而設計，是全面、靈活且敏捷的套裝產品，包括缺勤、計費、理賠、支付、保單和提供商等部分。FINEOS AdminSuite建立在強大的FINEOS平臺之上，旨在連通日益界定保險格局的合作夥伴和數位平臺。

欲瞭解更多資訊，請造訪www.FINEOS.com。

關於OneAmerica®

OneAmerica旗下各公司是保險和理財服務市場的全國性提供商，已有140多年的歷史，協助客戶建立並保護他們的財務未來。OneAmerica提供各種產品和服務以滿足其保單持有人和客戶的理財需求。這些產品包括退休計畫產品和記錄保存服務、個人壽險、年金、以資產為基礎的長期照護方案以及員工福利計畫產品等。產品由OneAmerica旗下各公司發行和承保，並透過遍佈全國的員工、代理、券商以及其他致力於為我們的客戶提供價值的通路進行分銷。欲瞭解有關我們的產品、服務以及OneAmerica各公司的更多資訊，請造訪oneamerica.com/about-us/companies-of-oneamerica。

OneAmerica®是OneAmerica旗下各公司的行銷名稱。FINEOS並非OneAmerica各公司的附屬公司。

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