OneAmerica®选择FINEOS Platform管理企业理赔管理流程

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--人寿、意外和医疗保险团体及个人核心系统市场领先提供商FINEOS Corporation今天宣布，OneAmerica®已选择FINEOS进行团体和个人业务部门的企业理赔。OneAmerica是美国发展最快的互助保险控股公司之一，提供一系列产品和服务，包括养老产品和服务、个人寿险和年金、基于资产的长期护理以及员工福利计划产品等。

FINEOS AdminSuite是一个用于管理缺勤、计费、理赔、支付、保单和提供商的开放核心数字平台，专门用于连通日益界定保险格局的合作伙伴和数字平台。FINEOS Claims被全球50多家保险组织用于理赔管理。FINEOS Claims使保险组织能够提供卓越的客户服务、洞察力和改进措施、解决方案创新以及有效的理赔管理，并实现更好的理赔结果。

OneAmerica将使用FINEOS Claims管理从初始通知直至最终理赔支付的整个理赔流程，确保通过各种门户获得多个受众。通过利用FINEOS Platform全面、灵活、敏捷的数字能力，OneAmerica将继续增强其已有的高水平服务能力。之所以选择FINEOS，是因为它能够提供综合理赔解决方案并且有100%的实施记录。

OneAmerica理赔业务副总裁Amy Chinn表示：“我们相信，就残疾和人寿保险理赔管理能力而言，FINEOS为OneAmerica提供了最佳选择。总体而言，我们认为该解决方案将为我们企业带来巨大益处。”

在评论本次公告时，FINEOS首席执行官Michael Kelly补充道：“我们很高兴OneAmerica选择与FINEOS合作以加强其理赔流程。我们相信，FINEOS Claims的全面性和灵活性将有助于增强OneAmerica为其客户提供的服务。我们期待进行快速、顺畅的系统实施，以使OneAmerica能够尽早获得FINEOS的益处。这一合作关系将继续加强和巩固我们的市场领导地位。”

关于FINEOS Corporation

FINEOS是人寿、意外和医疗保险核心系统的全球市场领先公司，客户遍布9个国家，并且与美国7家排名前10的团体人寿和医疗保险机构以及澳大利亚4家排名前5的人寿和医疗保险机构开展合作。FINEOS拥有与北美、欧洲和亚太保险公司逾25年的合作经验。

FINEOS AdminSuite专用于人寿、意外和医疗保险市场，是一个全面、灵活、敏捷的套件，包括缺勤、计费、理赔、支付、保单和提供商等部分。FINEOS AdminSuite建立在强大的FINEOS平台之上，旨在连通日益对保险格局进行限定的合作伙伴和数字平台。

欲了解更多信息，请访问www.FINEOS.com。

关于OneAmerica®

OneAmerica旗下各公司是保险和金融服务市场的全国性提供商，已有140多年的历史，帮助客户建立并保护他们的财务未来。OneAmerica提供各种产品和服务以满足其保单持有者和客户的理财需求。这些产品包括养老计划产品和记录保存服务、个人寿险、年金、基于资产的长期护理方案以及员工福利计划产品等。产品由OneAmerica旗下各公司发行和承保，并通过遍布全国的员工、代理、券商以及其他致力于为我们客户提供价值的渠道进行分销。欲了解有关我们的产品、服务以及OneAmerica各公司的更多信息，请访问oneamerica.com/about-us/companies-of-oneamerica。

OneAmerica®是OneAmerica旗下各公司的营销名称。FINEOS并非OneAmerica各公司的附属公司。

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