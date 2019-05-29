齐鲁制药使用ABEC生物反应器系统扩大生物制药产能

伯利恒，宾夕法尼亚州，美国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球性生物制药生产整体解决方案及服务供应商ABEC今天宣布，齐鲁制药有限公司再次选择ABEC为其中国山东济南的两家cGMP生产工厂产能扩增提供设备。为支持齐鲁强大的重组单克隆抗体产品管线，ABEC 正在交付体积达6,000L的完全定制化细胞培养生物反应器系统。ABEC为齐鲁提供生物反应器系统已有10年时间，本次产能扩大亦基于此前的成功合作。

这些生物反应器设备将安装在齐鲁制药生物医药产业园的工厂内，齐鲁制药生物医药产业园是中国目前规模最大的生物医药产业园之一。作为中国制药行业的龙头企业，齐鲁制药近年来一直着重加快生物制药产业布局。齐鲁制药生物医药产业园是济南市发展千亿生物医药产业的重中之重。齐鲁制药的产品远销全球70多个国家和地区。

齐鲁制药总裁李燕女士表示：“作为中国知名的跨国制药企业，齐鲁一直重视发展创新药物和建设世界级cGMP生产工厂，我们致力于实现一个更健康的世界，与全球伙伴紧密合作，齐鲁必将跻身世界医药强者之林。”

ABEC总裁兼首席执行官Scott Pickering表示：“ABEC在中国的第一个项目是在2009年，项目客户就是齐鲁制药，我们十分珍视这种长期合作关系。能助力齐鲁不断努力为全球患者带来‘救命药’，我们也感到特别荣幸。”

关于ABEC

自1974年成立以来，ABEC一直都是为生物制药行业生产提供整体解决方案和服务的领导者。全球制药企业和生技公司中大多数都是ABEC的客户；当今很多主流药物均由ABEC设计、制造、安装、服务的设备生产。经验丰富、内部实力完整、客户定制、方式灵活、长期可信赖等诸多特点成就了ABEC在行业中独特的价值。无论是产能扩大，还是升级现有设备，ABEC的交钥匙解决方案和支持都能够在减少总成本、缩短上市时间的同时保证最大产能。请访问http://www.abec.com。