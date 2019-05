Andersen Global udvider i Mellemøsten

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Al Alawi and Co., et førende fuld-service advokatfirma i Oman, har indgået en samarbejdsaftale med Andersen Global. Tilføjelsen af Al Alawi and Co. bringer 37 års professionel erfaring til Andersen Globals afdeling i Mellemøsten.

Al Alawi and Co. er et af de største og ældste uafhængige advokatfirmaer i Oman, med kontorer i Muscat og Salalah. Dr. Ali Khamis Al Alawi grundlagde firmaet i 1982, og siden da har firmaet leveret skatte- og juridiske tjenester til multinationale og nationale virksomheder, private virksomheder, offentlige myndigheder og enkeltpersoner. Disse tjenester omfatter bankvirksomhed, økonomi, omstrukturering, partnerskaber, international handel, egenkapital, kommerciel, IE og ejendomsret.

"At samarbejde med Andersen Global vil ikke blot give os mulighed for yderligere at udvide vores tjenester til en større bredde af kunder, men vi betragter dem som vores familie," sagde Dr. Ali Khamis Al Alawi. "Min søn og datter er også højt erfarne medlemmer af vores firma, og vi ser vores fælles værdier bestående af uovertruffen service, effektivitet og sømløshed afspejlet i Andersen-familien."

Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen Tax LLC sagde, "Da vi først mødtes var jeg meget imponeret over, at deres firma drives med åbenhed og gennemsigtighed kombineret med uovertruffen service. Disse er værdier, som vi deler. På grund af dette vil de passe godt ind i vores udvidede hold."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Andersen Global blev etableret af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC i 2013 og har nu over 4.500 eksperter verden rundt og er repræsenteret på mere end 144 steder via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

