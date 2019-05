Andersen Global zwiększa zasięg na Bliskim Wschodzie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Al Alawi and Co., wiodąca, oferująca kompleksowe usługi kancelaria prawnicza z siedzibą w Omanie, sfinalizowała umowę o współpracy z Andersen Global. Dołączenie Al Alawi and Co. wzbogaca portfolio Andersen Global o 37 lat doświadczenia w działalności na terenie Bliskiego Wschodu.

Al Alawi and Co. to jedna z największych i najstarszych niezależnych kancelarii w Omanie, z oddziałami w miastach Muscat i Salala. Od 1982 r., kiedy to została założona przez dra Ali Khamisa Al Alawiego, kancelaria ta świadczy usługi prawno-podatkowe korporacjom krajowym i międzynarodowym, prywatnym przedsiębiorcom, organom rządowym oraz osobom prywatnym. Usługi oferowane są w obszarach takich jak bankowość, finanse, restrukturyzacja, partnerstwa, handel międzynarodowy i inna działalność handlowa, kapitał, prawo spółek, własność intelektualna oraz prawo nieruchomości.

„Współpracę z Andersen Global postrzegamy nie tylko jako możliwość rozszerzenia oferty na nowych klientów, ale także jako szansę rozwoju dla naszej rodziny” – powiedział Dr. Ali Khamis Al Alawi. – Niezwykle doświadczonymi wspólnikami naszej kancelarii są m.in. mój syn i córka. Bliskie nam wartości, takie jak dążenie do jak najwyższej jakości, skuteczność i płynna organizacja pracy, odnajdujemy także w rodzinie Andersen”.

Mark Vorsatz, prezes Andersen Global i dyrektor naczelny Andersen Tax LLC, powiedział: „Przy pierwszym spotkaniu z przedstawicielami Al Alawi byłem pod dużym wrażeniem ich otwartości i transparentności, które szły w parze z najwyższej klasy usługami. Są to wartości, którym my również hołdujemy. Dlatego też nasi nowi partnerzy będą doskonale pasować do naszego poszerzonego zespołu”.

Andersen Global to międzynarodowa organizacja zrzeszająca niezależne, odrębne pod względem prawnym spółki, które na całym świecie zatrudniają specjalistów z zakresu podatków i prawa. Obecnie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską spółkę członkowską Andersen Tax LLC, dysponuje na całym świecie ponad 4 500 specjalistami, a za pośrednictwem spółek członkowskich i współpracujących jest obecne w ponad 144 lokalizacjach.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.