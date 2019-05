Andersen Global s’étend au Moyen-Orient

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Al Alawi and Co., un important cabinet d’avocats multiservices, basé à Oman, a finalisé un accord de collaboration avec Andersen Global. L’ajout d’Al Alawi and Co. apporte 37 années d’expérience professionnelle à l’équipe d’Andersen Global au Moyen-Orient.

Al Alawi and Co. est l’un des plus importants et des plus anciens cabinets d’avocats indépendants d’Oman, avec des bureaux à Mascate et Salalah. C’est en 1982 que le Dr Ali Khamis Al Alawi a fondé le cabinet, lequel depuis cette date fournit des services juridiques et fiscaux à des sociétés multinationales et nationales, à des entreprises privées, à des agences gouvernementales et à des particuliers. Ces services touchent les domaines bancaire et financier, les restructurations, les partenariats, le commerce international, les capitaux propres, le commerce, la propriété intellectuelle et l’immobilier.

« Le fait de collaborer avec Andersen Global va nous permettre non seulement d’élargir nos services à un plus grand nombre de clients, mais également d’agrandir notre famille », a déclaré le Dr Ali Khamis Al Alawi. « Mon fils et ma fille sont également des membres très expérimentés de notre cabinet, et nous constatons que nous partageons les valeurs de la famille Andersen, à savoir le désir d’offrir le meilleur service qui soit, avec efficacité et transparence. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global, et PDG d’Andersen Tax LLC, a confié pour sa part : « Lors de notre première rencontre, j’ai été très impressionné par l’ouverture, la transparence et le service de premier ordre de leur cabinet. Ce sont des valeurs que nous partageons. De ce fait, ils vont parfaitement s’intégrer à notre équipe élargie. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 144 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

