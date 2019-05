Andersen Global Breidt uit naar het Midden-Oosten

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Al Alawi en Co., een toonaangevend full-service advocatenkantoor in Oman heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Andersen Global. De toevoeging van Al Alawi en Co. brengt 37 jaar aan professionele ervaring met zich mee voor het Andersen Global team in het Midden-Oosten.

Al Alawi en Co. is een van de grootste en oudste onafhankelijke advocatenkantoren in Oman, met kantoren in Masqat en Salalah. Dr. Ali Khamis Al Alawi richtte de firma in 1982 op en sindsdien heeft het bedrijf fiscale en juridische diensten verleend aan multinationale en nationale bedrijven, particuliere ondernemingen, overheidsinstellingen en particulieren. Onder deze diensten vallen onder meer financiën, herstructurering, samenwerkingen, internationale handel, vermogens-, handels-, IP- en onroerend goed recht.

“Samenwerken met Andersen Global maakt het ons niet alleen mogelijk om onze diensten verder uit te breiden naar een grotere hoeveelheid cliënten, maar we zien het ook als het vergroten van onze familie,” zei Dr. Ali Khamis Al Alawi. “Mijn zoon en dochter zijn ook zeer ervaren leden van onze firma en we zien dat onze gedeelde waarden van uitmuntendheid, efficiëntie en precisie weerspiegeld worden in de Andersen familie.”

Mark Vorsatz, Andersen Voorzitter en CEO van Andersen Tax LLC zei: “Ik was bij onze eerste ontmoeting het meest onder de indruk van het feit dat hun firma met openheid en transparantie werkt, gekoppeld aan uitmuntende service. Dit zijn waarden die wij delen. Daarom gaan ze heel goed passen bij ons uitgebreide team.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke aangesloten bedrijven die bestaan uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 4.500 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 144 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.