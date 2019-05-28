億康先達和Sinequanon (SQN)締結業務合作夥伴關係，將發揚SQN的革命性AI方法，發掘人力潛能來推動文化轉型

蘇黎世--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領導力顧問公司億康先達(Egon Zehnder)已達成協議，將收購瑞士蘇黎世Sinequanon (SQN)的少數股權。SQN是利用人工智慧(AI)和進階分析學來改善工作場所文化與績效的公司，也是第一家堅持不懈地在每一次與客戶接觸中努力破解「密碼」，深諳文化與績效之間關係的公司。

對SQN的投資顯示，億康先達有意透過SQN對先進科技與人員建立領導能力方法的獨特結合，進一步鞏固其在塑造領導力和文化方面長達55年的豐富經驗。雙方將共同努力，充分發揚SQN Living Analytics™平臺和Flow Operating System™的優勢。

SQN的flowOS™採用資料驅動型AI流程來確定組織最理想的文化，然後推動個人、團隊以及業務部門做出必要的行為改變。在與客戶合作的過程中，flowOS™已不斷地大幅改善客戶員工的幹勁和生產力。

億康先達董事長Jill Ader表示：「我們一直聽客戶說起文化變革是領導力之中最具挑戰性的問題之一。我們找到SQN這樣的創新合作夥伴，能夠結合人的領導力洞見和開創性科技，為客戶提供整合式服務。」她補充道：「我們堅信，科技與人性的結合是我們能夠為客戶提供的最佳顧問服務。」

文化變革對於協助組織適應當今複雜的環境並蓬勃發展至關重要，正是這一共同的信念為此次合作奠定了基礎。此次合作可結合億康先達在幫助高階主管釋放潛能和提供相關諮詢方面的專長，以及SQN透過文化變革來有效評估並提升整個組織實力的能力。

SQN執行長Per Lagerstrom表示：「人的能力在大型組織中受到很大的束縛，這一直讓我感到非常困擾。事實上，我們的資料顯示只有不到10%的員工能夠充分發揮自身潛力。如今，組織正感受到顛覆性破壞所帶來的殘酷影響，而員工和企業之間非凡的雙贏機會也因此應運而生。我一生的使命就是找出商業性方法來把握這一契機——而這種方法便是flowOS™。」他補充道：「億康先達和SQN擁有共同的核心目標，那就是釋放人力潛能。我相信我們能夠攜手共創奇蹟，能夠與他們合作，我倍感振奮。」

億康先達合夥人、SQN董事會成員Gabriel Andrade指出：「我們認為，世界需要更多偉大的領導人。實際上，我們最近針對402位執行長進行的研究顯示，執行長們發現文化變革是其職責中最具挑戰性的工作之一。與SQN合作使我們能夠借助這個端到端作業系統的智慧型功能，並為客戶提供指導性支援，在可預見的未來改變人力資源和績效管理。」

SQN令億康先達已經十分強大的合作夥伴網路如虎添翼。億康先達與總部位於倫敦和麻薩諸塞州劍橋的領導力發展公司Mobius Executive Leadership建立了策略性聯盟，針對執行長和高階主管層提供量身打造的高階主管培養計畫，使參與者能夠獲得他們稱之為「改變人生」的突破，而這相對地也能夠令SQN的影響力倍增。此外，億康先達還與由哈佛大學教授Linda Hill共同創立的顧問公司Paradox Strategies合作，開發「創新商數」(Innovation Quotient, IQ)，這種專有的文化診斷工具以Hill的研究為基礎，可協助客戶進一步了解他們的文化對於促進或是抑制創新能力的影響程度。

致編輯

Sinequanon (SQN)創立於2015年，是一家私人擁有的人力科技初創企業。我們在世界各地發展業務，橫跨各行各業，公司總部位於瑞士，在南非和捷克設有業務機構。

SQN擁有60人組成的熱情員工隊伍，他們都秉持相同的根本信念，相信人有能力徹底改變與成長，同時他們也努力將軟技能和硬技能相互結合。我們員工的工作涵蓋行為科學、神經科學和資料科學、科技以及客戶服務。

在SQN，我們認為，人力資本管理和變革諮詢的「顛覆」時機已經成熟。我們以突破性的方法結合資料、科學和健全商業原則，充分利用人的力量（在許多大型企業往往受到束縛），從而顯著改善員工體驗和企業業績。

我們以Living Analytics™和flowOS™為品牌提供一系列文化變革產品與服務，以及以顛覆性科技為基礎的客戶交付模式。

http://sqn.world

關於億康先達

億康先達是全球領導力顧問公司，其目標在於：透過卓越的領導力來改造人員、機構和世界。

我們深知領導人的重要角色，而且熱衷於為客戶提供最佳領導力解決方案。

作為一個整體，公司遍佈40個國家68個辦事處的480多名顧問將個人的力量匯聚成強大的合作團隊。

我們與公民營機構、家族企業以及非營利性和政府機構密切合作，提供董事會諮詢服務、執行長搜尋和接班、高階主管搜尋、高階主管評估、領導力開發以及組織轉型服務。

我們提供各種綜合服務以支援我們的領導力顧問工作：我們與總部位於倫敦和麻薩諸塞州劍橋的領導力發展公司Mobius Executive Leadership建立了策略性聯盟，針對執行長和高階主管層提供量身打造的高階主管培養計畫，使參與者能夠獲得他們稱之為「改變人生」的突破。此外，我們還與由哈佛大學教授Linda Hill共同創立的顧問公司Paradox Strategies合作，開發「創新商數」，這種專有的文化診斷工具以Hill的研究為基礎，可協助客戶進一步了解他們的文化對於促進或是抑制創新能力的影響程度。

我們致力於為塑造成功的事業、更加強大的公司以及更美好的世界貢獻力量，並以此為傲。

www.egonzehnder.com

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