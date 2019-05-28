亿康先达和Sinequanon (SQN)缔结业务合作伙伴关系，发扬SQN革命性AI方法的优势，通过挖掘人的潜力来实现文化转型

苏黎世--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领导力咨询公司亿康先达(Egon Zehnder)已达成一项协议，收购瑞士苏黎世Sinequanon (SQN)的少数股权。SQN是一家利用人工智能(AI)和先进分析学来改进工作场所文化与业绩的公司，也是第一家坚持不懈地、在每一次客户接触中努力破译“密码”，深谙如何将文化与业绩相结合的公司。

此次投资SQN表明，SQN能够将先进技术和人的能力独一无二地结合在一起，以实现卓越的领导力，而亿康先达正希望借此进一步巩固其在构建领导力和文化方面长达55年的丰富经验。双方将共同努力，充分发扬SQN Living Analytics™平台和Flow Operating System™的优势。

SQN的flowOS™采用数据驱动型AI流程来确定一家组织最理想的文化，然后推动个人、团队以及业务部门做出必要的行为改变。在与客户合作的过程中，flowOS™已不断地大幅提升了客户员工的干劲和生产力。

亿康先达董事长Jill Ader表示：“我们一直听客户说起文化变革是领导力其中一个最具挑战性的问题。我们找到了SQN这样一个创新的合作伙伴，能够将人的领导力洞见和开创性的技术加以结合，为客户带去完整的服务。”她补充道：“我们坚信，科技与人性的结合是我们能够为客户提供的最好的咨询服务。”

文化变革对帮助组织适应当今复杂的环境，并实现蓬勃发展有着至关重要的作用，正是这一共同的信念为此次合作奠定了基础。亿康先达在帮助高管释放潜力和提供相关咨询方面拥有一流的专长，而SQN能够有效评价整个组织的实力，并借助文化变革加速这一实力的发展，此次合作结合了双方各自的优势。

SQN首席执行官Per Lagerstrom表示：“在许多大型组织，人的能力在很大程度上被束缚住了，这一直让我感到非常困扰。事实上，我们的数据显示只有不足10%的员工能够充分发挥自身潜力。如今，组织正感受到颠覆所带来的残酷影响，而员工和企业之间一个非凡的双赢机会也因此应运而生。找到一种商业化的方法来把握这一机遇是我一生追求的使命——而这种方法便是flowOS™。”他补充道：“亿康先达和SQN拥有共同的核心目标，那就是释放人的潜力。我相信我们能够携手共创奇迹，能够与他们合作，我倍感振奋。”

亿康先达合伙人、SQN董事会成员Gabriel Andrade指出：“我们认为，世界需要更多伟大的领导者。实际上，我们最近针对402位首席执行官进行的研究显示，首席执行官们发现文化变革是其职责中一项最具挑战性的工作。通过与SQN合作，我们能够借助这个端到端的操作系统为客户提供相关信息和指导性的支持，这能够在可预见的未来帮助客户实现人力资源和绩效管理的变革。”

SQN令亿康先达已经十分强大的合作伙伴网络如虎添翼。亿康先达与总部位于伦敦和马萨诸塞州剑桥的领导力发展公司Mobius Executive Leadership建立了战略联盟，针对首席执行官和高管提供量身定制的高管培养计划，参与者通过这些计划实现了他们称之为“改变人生”的突破，而这相应地也能够令SQN的影响力倍增。此外，亿康先达还与由哈佛大学教授Linda Hill联合创立的咨询公司Paradox Strategies开展合作，开发“创新商数”(Innovation Quotient, IQ)，这种专有的文化诊断工具以Hill的研究为基础，帮助客户更好地理解他们的文化会在多大程度上促进或是抑制他们的创新能力。

致编辑

Sinequanon (SQN)创立于2015年，是一家私人拥有的人力科技初创企业。我们在世界各地发展业务，横跨各行各业，公司总部位于瑞士，在南非和捷克设有业务机构。

SQN拥有一支60人的充满激情的员工队伍，他们都有着同一个根本信念，那便是：作为人，我们有能力实现彻底的变革与发展，同时他们也努力追求将软技能和硬技能相互结合。我们员工的工作涵盖行为科学、神经科学和数据科学、科技以及客户服务。

在SQN，我们认为，人力资本管理和变革咨询的“颠覆”时机已经成熟。我们以一种突破性的方法将数据、科学和健全商业原则加以结合，充分利用人的力量（在许多大型企业往往受到束缚），从而显著改善员工体验和企业业绩。

我们以Living Analytics™和flowOS™为品牌提供一系列文化变革产品与服务，以及以颠覆性技术为基础的客户交付模型。

http://sqn.world

关于亿康先达

亿康先达是全球领导力咨询公司，其目标在于：通过卓越的领导力实现人员、机构和世界的转型。

我们深知领袖所发挥的重要作用，而且热衷于为客户交付最佳领导力解决方案。

作为一个整体，公司遍布40个国家68个办事处的480多名咨询师将个人的力量汇聚成了一个强大的协作团体。

我们与公、私营机构、家族企业以及非营利性和政府机构开展紧密合作，提供董事会咨询服务、首席执行官搜寻和继任、高管搜寻、高管评估、领导力开发以及机构转型服务。

我们提供各种综合服务支持我们的领导力咨询工作：我们与总部位于伦敦和马萨诸塞州剑桥的领导力发展公司Mobius Executive Leadership建立了战略联盟，针对首席执行官和高管提供量身定制的高管培养计划，参与者通过这些计划实现了他们称之为“改变人生”的突破。此外，我们还与由哈佛大学教授Linda Hill联合创立的咨询公司Paradox Strategies开展合作，开发“创新商数”，这种专有的文化诊断工具以Hill的研究为基础，帮助客户更好地理解他们的文化会在多大程度上促进或是抑制他们的创新能力。

我们致力于为塑造成功的职业、更加强大的公司以及更美好的世界做出贡献，并以此为傲。

www.egonzehnder.com

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