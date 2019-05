XILAM ANIMATION ANNONCE UN ACCORD DE DISTRIBUTION MONDIAL AVEC NETFLIX POUR J’AI PERDU MON CORPS, GRAND PRIX DE LA SEMAINE DE LA CRITIQUE A CANNES

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mneìmo : XIL) (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, annonce aujourd’hui avoir noué avec Netflix, première plateforme SVOD au monde, un accord portant sur la distribution mondiale de son premier film d’animation à destination des adultes J’ai Perdu Mon Corps, Grand Prix de la Semaine de la Critique remis pendant le Festival de Cannes.

Réalisé par Jérémy Clapin, auteur multi-primé de courts-métrage, co-écrit par Guillaume Laurant, scénariste d’Amélie Poulain, et produit par Marc du Pontavice, ce long-métrage est une adaptation du roman Happy Hand de Guillaume Laurant. L’histoire se déroule à Paris, où la main tranchée d’un jeune homme s’échappe d’une salle de dissection, bien décidée à retrouver son corps. Au cours de sa cavale semée d’embûches à travers la ville, elle se remémore toute sa vie commune avec lui, jusqu’à sa rencontre avec Gabrielle.

J’ai perdu mon corps est la première incursion du studio dans l’animation à destination d’adultes. Après avoir été longuement développé puis produit dans les studios de Xilam, notamment dans ceux de Lyon et Paris, le film a été présenté pour la première fois au Festival de Cannes 2019 où il a fait l’unanimité et a été couronné par le prestigieux Grand Prix de la Semaine de la Critique, une première pour un film d’animation.

Impressionné par la qualité du récit et son inventivité graphique, Netflix a obtenu les droits de distribution mondiale de J’ai perdu mon corps, à l’exclusion de la France, le Bénélux, la Turquie et La Chine. Le film sortira en salles dans plusieurs territoires clés au mois de novembre prochain, notamment la France, les Etats-Unis et l’Angleterre et sera présenté dans de nombreux festivals. Par ailleurs Netflix apportera tout son soutien à la campagne des oscars.

Avec J’ai perdu mon corps, pourtant doté d’un budget modeste de 4,8M€, Xilam Animation démontre sa capacité à créer des histoires originales de longs métrages pour répondre à la demande de plus en plus forte d’animation à destination du public adulte. Ce type de contenu est particulièrement recherché par les grandes plateformes internationales de SVOD. Xilam Animation anticipe ainsi une croissance en volume mais également en valeur dans la mesure où les budgets de production dédiés à ces nouveaux formats, sont significativement plus élevés que les autres types de programme.

« Nous sommes très fiers du succès rencontré par J’ai perdu mon corps, un projet construit depuis 2011 dans les studios de Xilam. D’abord pensé comme une œuvre de recherche explorant de nouvelles façons de raconter des histoires pour un public adulte, ce film se prépare maintenant à toucher non seulement le public cinéphile, comme en témoigne le prix d’excellence obtenu au festival de Cannes. Mais aussi le grand public grâce à l’accord de distribution mondial passé avec Netflix. Cet accomplissement témoigne ainsi de l’expertise et de la capacité du studio à s’entourer des meilleurs talents et à se positionner comme précurseur dans le secteur de l’animation. »

À propos de Xilam

Studio majeur de l’animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute première série préscolaire : Paprika. Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 300 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation. Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam.

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilitéì PEA - SRD long.