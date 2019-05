Egon Zehnder en Sinequanon (SQN) formaliseren zakelijk partnerschap voor de opschaling van SQN's revolutionaire, op AI gebaseerde benadering ten aanzien van cultuurtransformatie door middel van de benutting van menselijk potentieel

ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--Egon Zehnder, 's werelds leidende adviesbureau, heeft een overeenkomst gesloten om een minderheidsaandeel te kopen in Sinequanon (SQN), het in Zürich, Zwitserland gevestigde bedrijf dat gebruik maakt van AI en geavanceerde analyses om de cultuur en prestaties van de werkplek te verbeteren. SQN is het eerste bedrijf dat de code heeft gekraakt die op consequente wijze cultuur aan prestaties koppelt in de loop van de tijd en bij elk contact met de klant.

De investering in SQN geeft de intentie van Egon Zehnder aan om voort te bouwen op 55 jaar ervaring in het vormgeven van leiderschap en cultuur door middel van de unieke combinatie van geavanceerde technologie en een menselijke benadering ten aanzien van leiderschap door SQN. De bedrijven zullen samenwerken om het Living Analytics™-platform en Flow Operating System™ van SQN te verspreiden.

SQN's flowOS™ maakt gebruik van een datagedreven en op AI gebaseerd proces om de optimale cultuur van een organisatie te identificeren en stuurt vervolgens de gedragsverandering aan die nodig is van personen, teams en bedrijfseenheden. In werk met klanten heeft flowOS™ op consistente wijze aanzienlijke verbeteringen in de energie en productiviteit van mensen opgeleverd.

"We horen de hele tijd van klanten dat cultuurverandering een van de meest uitdagende aspecten van leiderschap is. In SQN hebben we een innovatieve partner gevonden om geïntegreerde services aan onze klanten te leveren door zowel inzichten in menselijk leiderschap als baanbrekende technologie te combineren," aldus Jill Ader, voorzitster, Egon Zehnder. "We zijn ervan overtuigd dat de beste consultingdiensten die we onze klanten kunnen aanbieden, technologie en menselijkheid combineren," voegde ze eraan toe.

Het partnerschap is gebaseerd op de gedeelde overtuiging dat cultuurverandering van cruciaal belang is om organisaties te helpen zich aan te passen aan en te gedijen in de complexe wereld van vandaag de dag. Het combineert de deskundigheid van Egon Zehnder op het gebied van adviseren en ontsluiten van potentieel van senior leiders, met het vermogen van SQN om de kracht van de volledige organisatie te beoordelen en te versnellen door middel van culturele verandering.

"Het heeft me altijd gefrustreerd dat in grote organisaties enorme hoeveelheden menselijke energie vastzitten. Sterker nog, uit onze gegevens blijkt dat minder dan 10% van de werknemers hun volledige potentieel gebruikt. Nu dat organisaties het meedogenloze effect van disruptie voelen, is er een buitengewone win-win-kans tussen werknemers en bedrijven aan het ontstaan. Mijn levensmissie is om een ondernemingsgerichte methode te vinden om dit mogelijk te maken - en dat is flowOS™," verklaarde Per Lagerstrom, Chief Executive Officer van SQN. "Egon Zehnder en SQN delen een kernmissie om menselijk potentieel te ontsluiten. Ik geloof dat we samen magie kunnen maken en ik ben enthousiast dat ik met hen kan samenwerken," voegde hij eraan toe.

"Wij zijn van mening dat de wereld meer geweldige leiders nodig heeft. Uit recent onderzoek dat we met 402 CEO's hebben uitgevoerd, bleek dat ze cultuurverandering als een van de meest uitdagende aspecten van de functie beschouwen," merkte Gabriel Andrade, Partner van Egon Zehnder en bestuurslid bij SQN, op. "Met SQN kunnen, dankzij de intelligentie van het volledige besturingssysteem en de begeleide ondersteuning die we onze klanten kunnen bieden, HR en prestatiebeheer in de nabije toekomst veranderd worden."

Sinequanon (SQN) is een particuliere PeopleTech start-up opgericht in 2015. Hoewel we wereldwijd en in verschillende sectoren werken, is onze thuisbasis in Zwitserland met activiteiten in Zuid-Afrika en de Tsjechische Republiek.

SQN heeft een gepassioneerd team van 60 personen die verenigd worden door een fundamenteel geloof in ons vermogen als mensen om radicaal te veranderen en te groeien, en door de wil om de zachte vaardigheden te combineren met de harde vaardigheden. Onze mensen werken op het gebied van gedrags-, neurale en datawetenschap, technologie en klantdiensten.

Bij SQN zijn wij van mening dat beheer van menselijk kapitaal en advies over veranderingen rijp zijn voor disruptie. We hebben data, wetenschap en gezonde zakelijke uitgangspunten gecombineerd tot een baanbrekende aanpak die profiteert van de bron van menselijke energie die zo vaak vastzit in grote bedrijven. Zo leveren we materiële verbeteringen voor zowel de werknemerservaring als de bedrijfsresultaten.

We bieden een reeks producten en diensten voor cultuurverandering onder de merken Living Analytics™ en flowOS™, gekoppeld aan een leveringsmodel voor klanten op basis van disruptieve technologie.

http://sqn.world

Over Egon Zehnder

Egon Zehnder is 's werelds leidende adviesbureau dat één doel deelt: mensen, organisaties en de wereld transformeren door middel van geweldig leiderschap.

We weten wat geweldige leiders kunnen doen en zijn gepassioneerd over het leveren van de beste leiderschapsoplossingen voor onze klanten.

Als Eén Bedrijf brengen onze meer dan 480 consultants in 68 kantoren en 40 landen onze individuele sterke punten samen tot één krachtig samenwerkingsteam.

We werken nauw samen met openbare en particuliere bedrijven, familiebedrijven en non-profitorganisaties en overheidsinstanties om te voorzien in adviesdiensten voor Raden van Bestuur, zoeken en opvolgen van CEO's, zoeken en beoordelen van managers, leiderschapsontwikkeling en organisatorische transformatie.

We bieden een scala aan geïntegreerde diensten ter ondersteuning van ons leiderschapsadvieswerk: onze strategische alliantie met Mobius Executive Leadership, de in Londen en Cambridge, MA gevestigde onderneming voor de ontwikkeling van leiderschap, levert op maat gemaakte ontwikkelingsprogramma's voor leidinggevenden op CEO- en managerniveau die doorbraken mogelijk maken die vaak worden beschreven door deelnemers als 'levensveranderd.' Daarnaast zijn we een partnerschap aangegaan met Paradox Strategies, het adviesbureau dat is opgericht door Harvard University Professor Linda Hill, om het Innovation Quotient (IQ) te ontwikkelen, een eigen cultuurdiagnostiekmiddel gebaseerd op het onderzoek van Hill dat klanten helpt een beter inzicht krijgen in de mate waarin hun culturen hun innovatievermogen mogelijk maken of belemmeren.

We delen een toewijding aan en trots op het doen van werk dat bijdraagt aan succesvolle carrières, sterkere bedrijven en een betere wereld.

www.egonzehnder.com

