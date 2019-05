Egon Zehnder e Sinequanon (SQN) Formaliza Parceria Empresarial para Escalar a Abordagem Revolucionária da SQN Habilitada por IA para Transformação da Cultura mediante Aproveitamento do Potencial Humano

ZURIQUE--(BUSINESS WIRE)--A Egon Zehnder, empresa de consultoria com liderança mundial, formalizou um acordo para comprar uma participação minoritária na Sinequanon (SQN), com sede em Zurique, Suíça, uma empresa que utiliza IA e análises avançadas para melhorar a cultura e o desempenho no local de trabalho. A SQN é a primeira a ter decifrado o código vinculando a cultura ao desempenho de modo consistente ao longo do tempo e em todos os engajamentos do cliente.

O investimento na SQN sinaliza a intenção da Egon Zehnder de aproveitar seus 55 anos de experiência moldando a liderança e a cultura por meio da combinação exclusiva de tecnologia avançada e uma abordagem humana à liderança da SQN. As empresas irão trabalhar em conjunto para divulgar a plataforma Living Analytics™ da SQN e Flow Operating System™.

A flowOS™ da SQN utiliza um processo orientado por dados e ativado por IA para identificar a cultura ideal de uma organização e, a seguir, impulsiona a mudança de comportamento necessária para pessoas, equipes e unidades de negócios. Em seu trabalho com clientes, o flowOS™ forneceu consistentemente melhorias significativas na energia e produtividade das pessoas.

"Ouvimos dos clientes de modo consistente que a mudança cultural é um dos aspectos mais desafiadores da liderança. Na SQN, encontramos uma parceria inovadora para oferecer serviços integrados a nossos clientes, ao unir percepções de liderança humana e tecnologia pioneira", disse Jill Ader, presidente da Egon Zehnder. "Acreditamos firmemente que os melhores serviços de consultoria que podemos oferecer a nossos clientes combinam tecnologia e humanidade", acrescentou.

A parceria está baseada na crença compartilhada de que a mudança cultural é essencial para ajudar as organizações a se adaptarem e prosperarem no mundo complexo de hoje. Ela combina a experiência da Egon Zehnder em assessorar e liberar o potencial da alta liderança com a capacidade da SQN de avaliar e acelerar o poder de toda a organização por meio de mudanças culturais.

"Sempre me frustrou que grandes organizações captem grandes volumes de energia humana. De fato, nossos dados mostram que menos de 10% dos funcionários operam com todo seu potencial. Agora que as organizações estão sentindo o efeito brutal da disrupção, está surgindo uma extraordinária oportunidade de ganho mútuo entre funcionários e empresas. A missão da minha vida é encontrar um método voltado aos negócios que permita isto - e isto é o flowOS™", disse Per Lagerstrom, diretor executivo da SQN. "A Egon Zehnder e a SQN compartilham uma missão central de liberar o potencial humano. Acredito que possamos nos encantar juntos, e estou animado em fazer parceria com eles", acrescentou.

"Acreditamos que o mundo precisa de mais grandes líderes. De fato, pesquisas recentes realizadas com 402 diretores executivos revelaram que a mudança cultural é um dos aspectos mais desafiadores da função", observou Gabriel Andrade, sócio da Egon Zehnder e membro do conselho da SQN. "Com a SQN, a inteligência do sistema operacional de ponta e o suporte orientado que podemos oferecer aos clientes podem alterar os recursos humanos e a gestão de desempenho no futuro previsível."

A SQN traz novos recursos a um conjunto de parcerias já poderoso. A aliança estratégica da Egon Zehnder com a Mobius Executive Leadership, uma empresa de desenvolvimento de liderança com sede em Londres e Cambridge, oferece programas personalizados de desenvolvimento executivo nos níveis de diretoria e gerência executiva que permitem descobertas frequentemente descritas pelos participantes como "mudança de vida", que por sua vez podem servir como multiplicador do impacto da SQN. Além disto, a Egon Zehnder fez parceria com a Paradox Strategies, empresa de consultoria cofundada pela Linda Hill, da Universidade de Harvard, para desenvolver o Quociente de Inovação (QI), um diagnóstico de cultura de propriedade com base na pesquisa da Sra. Hill que ajuda os clientes a entender melhor o grau em que suas culturas permitem - ou inibem - sua capacidade de inovar.

Notas aos Editores

Sinequanon (SQN) é uma startup privada da PeopleTech fundada em 2015. Ao mesmo tempo que trabalhamos a nível mundial e em todos os setores, nossa matriz está na Suíça, com operações na África do Sul e na República Tcheca.

A SQN tem uma equipe apaixonada de 60 pessoas, unida por uma crença fundamental em nossa capacidade de mudança e crescimento radical dos seres humanos e a fome de vincular habilidades leves com intensas. Nosso pessoal trabalha com ciência comportamental, neural e de dados, tecnologia e serviços ao cliente.

Na SQN, acreditamos que a gestão de capital humano e a consultoria em mudança estão prontas para a disrupção. Combinamos dados, ciência e princípios de negócios sólidos em uma abordagem inovadora que aproveita bem a energia humana, muitas vezes retida em grandes empresas, proporcionando melhorias materiais tanto para a experiência do funcionário quanto para o resultado final da empresa.

Oferecemos um conjunto de produtos e serviços de mudança de cultura sob as marcas Living Analytics™ e flowOS™, junto com um modelo disruptivo de atendimento a clientes com tecnologia habilitada.

Sobre a Egon Zehnder

A Egon Zehnder é uma empresa de consultoria com liderança mundial, compartilhando uma meta: transformar pessoas, organizações e o mundo mediante a grandes lideranças.

Sabemos o que os grandes líderes podem fazer e como se apaixonam ao oferecer as melhores soluções de liderança para os nossos clientes.

Como uma empresa, nossos mais de 480 consultores em 68 escritórios e 40 países levam nossas forças individuais a formar uma poderosa equipe de cooperação.

Fazemos parceria com corporações públicas e privadas, empresas familiares e agências governamentais e sem fins lucrativos a fim de fornecer serviços de consultoria, busca e sucessão de diretores, executivos, avaliação de executivos, desenvolvimento de liderança e transformação organizacional.

Oferecemos uma variedade de serviços integrados para apoiar nosso trabalho de consultoria de liderança: Nossa aliança estratégica com a Mobius Executive Leadership, uma empresa de desenvolvimento de liderança com sede em Londres e Cambridge, oferece programas personalizados de desenvolvimento executivo nos níveis de diretoria e gerência executiva que permitem descobertas frequentemente descritas por participantes como "mudança de vida". Além disto, fizemos uma parceria com a Paradox Strategies, uma empresa de consultoria cofundada por Linda Hill, da Universidade de Harvard, para desenvolver o Quociente de Inovação (QI), um diagnóstico de cultura de propriedade com base na pesquisa da Sra. Hill que ajuda os clientes entender melhor o grau em que suas culturas permitem - ou inibem - sua capacidade de inovar.

Compartilhamos compromisso e orgulho fazendo um trabalho que contribui para carreiras de sucesso, empresas mais fortes e um mundo melhor.

