Milrem Robotics heeft twee onbemande THeMIS-grondvoertuigen aan de Nederlandse landmacht geleverd

The THeMIS’ capabilities were put to the test right after delivery in the tough Scottish landscape during a military exercise. (Photo: Business Wire)

OIRSCHOT, Nederland--(BUSINESS WIRE)--De afdeling robotica en autonome systemen van de 13 Lichte Brigade van de Nederlandse koninklijke landmacht heeft in april twee onbemande THeMIS-grondvoertuigen ontvangen die door Milrem Robotics zijn ontwikkeld voor haar conceptontwikkelings- en experimenteringsproject.

Milrem Robotics heeft midden april de twee voertuigen geleverd voor het project van de landmacht waarmee wordt onderzocht hoe nieuwe onbemande platforms kunnen worden ingezet zodat het vermogen om strijd te voeren toeneemt en het risico voor soldaten afneemt.

De onbemande THeMIS-grondvoertuigen werden met transportconfiguratie geleverd, samen met basisreserveonderdelen en -accessoires. Het bedrijf voorziet ook in opleiding voor operatie en onderhoud, tactische knowhow voor de inzetbaarheid, en ondersteuning en upgrades voor de levenscyclus in een periode van twee jaar.

"We zijn erg trots dat de THeMIS bij de Nederlandse koninklijke landmacht wordt gebruikt," verklaarde Kuldar Väärsi, CEO van Milrem Robotics. "Grondige tests en oefeningen in Europa, de VS en het Midden-Oosten hebben aangetoond dat de THeMIS een doeltreffend instrument is voor grondtroepen en we twijfelen er niet aan dat de Nederlandse landmacht erg tevreden zal zijn," voegde hij eraan toe.

"De onbemande THeMIS-grondvoertuigen zijn geselecteerd vanwege hun betere werking op terrein – deze robot van 1,5 ton kan zonder moeite een helling van 30° op terwijl hij een last van minstens 750 kg draagt," zei luitenant-kolonel Julien den Ouden, commandant van de afdeling robotica en autonome systemen.

De capaciteiten van de THeMIS werden na levering meteen getest in het ruige Schotse landschap tijdens een oefening waarin de afdeling voor het eerst onbemande grondvoertuigen gebruikte.

"De THeMIS speelde een grote rol in de leveringsketen. Waarom zouden we zelf meer munitie gaan halen en daarbij een doelwit zijn wanneer de THeMIS de munitie naar ons kan brengen?", vroeg de commandant.

De THeMIS is al ingezet in verschillende militaire oefeningen, bijvoorbeeld het Last Mile and Army Warfighting Experiment 2018 in het VK. Eén onbemand THeMIS-grondvoertuig is onlangs ingezet in Mali ter ondersteuning van soldaten van de Estse strijdkrachten.

Over Milrem Robotics

Milrem Robotics is een Ests bedrijf uit de defensiesector dat zich voornamelijk richt op productie van onbemande grondvoertuigen, ontwikkeling van robotica voor oorlogsvoering en uitvoering van analyses op het gebied van operatieconcepten en oorlogsvoering op doctrineniveau.

