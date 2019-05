A.P. Moller-Maersk investit dans Traxens

MARSEILLE, France--(BUSINESS WIRE)--Traxens, une société qui fournit des services et données à forte valeur ajoutée pour l’industrie de la logistique, et A.P. Moller – Maersk (« Maersk »), entreprise de logistique intégrée dédiée aux conteneurs, annoncent aujourd’hui que Maersk a rejoint CMA CGM et MSC en tant que client et actionnaire clé de Traxens.

Fondée en 2012, Traxens développe des solutions sans équivalent pour le secteur du fret et a créé une solution innovante de surveillance et de coordination de conteneurs. CMA CGM a investi dans la société dès 2012 et a été rejoint en 2016 par MSC.

Une étape importante dans le développement de Traxens

Par le biais de cet accord, Maersk prendra une participation au capital de Traxens, et aura des droits d’actionnaire similaires à ceux de CMA CGM et MSC. Maersk s’est également engagé à commander 50 000 dispositifs Traxens, un ordre de grandeur similaire aux commandes de CMA CGM et de MSC.

Traxens peut ainsi se concentrer sur le renforcement de sa solution et le développement d’une interopérabilité basée sur des technologies non-propriétaires et des standards ouverts.

Ingrid Uppelschoten Snelderwaard, Vice-Présidente, Direction des Equipements chez A.P. Moller - Maersk, indique : « Avoir de la visibilité sur l’état et la localisation des cargaisons conteneurisés, c’est la traduction en situation réelle de notre stratégie qui consiste à offrir des solutions numériques de bout en bout. Après avoir été des pionniers de l’utilisation de l’Internet des Objets dans notre flotte de conteneurs réfrigérés, nous sommes ravis de rejoindre Traxens et de collaborer sur l’énorme potentiel des conteneurs connectés. Avec cet investissement, nous sommes impatients de travailler avec les principaux acteurs du secteur pour développer une solution de pointe dans le domaine des produits et technologies connectées, pour du fret à haute valeur ajoutée, tout en laissant les clients libres de leur choix grâce à l’interopérabilité et aux standards ouverts. »

Jacques Delort, Directeur Général de Traxens, souligne : « Nous sommes ravis d’accueillir Maersk parmi nos actionnaires, après CMA CGM et MSC. Avec trois des principaux armateurs mondiaux à nos côtés, nous allons pouvoir accélérer notre développement à l’international et faire de notre solution un standard à l’international pour le secteur logistique. »

Traxens optimise et numérise la logistique

Avec pour clients et actionnaires trois des principaux armateurs à l’international, exploitant près de la moitié de la flotte mondiale de conteneurs, Traxens propose à l’ensemble de l’écosystème de la logistique une nouvelle solution de conteneur intelligent intéropérable. Cela confirme que la numérisation de la chaîne logistique est en marche grâce aux ‘conteneurs intelligents’.

La solution de Traxens répond aux principaux défis de l’industrie du transport maritime, rencontrés à la fois par les affréteurs et les armateurs. En combinant la télématique et le traitement intelligent des données, les affréteurs peuvent contrôler les coûts et mettre en place des solutions métiers plus agiles, pendant que les armateurs peuvent suivre facilement leurs conteneurs, améliorant ainsi leurs process et leurs systèmes de prise de décision.

Parmi les principaux avantages des solutions intelligentes de Traxens : une réduction des coûts opérationnels, une amélioration de l’efficacité de la logistique, une sécurité renforcée et la possibilité d’offrir cette solution à ses propres clients. Tout l’écosystème maritime, y compris les ports, les transitaires, les companies financières et d’assurance, peuvent également bénéficier des données à forte valeur ajoutée recueillies par la technologie Traxens.

A propos de Traxens

Traxens génère, collecte, consolide, enrichit et transforme les données logistiques en informations exploitables pour ses clients des secteurs maritime, ferroviaire et de la logistique. La technologie IoT révolutionnaire de la société fournit des informations complètes et en temps réel pour gérer les actifs logistiques partout dans le monde. Avec ses solutions, Traxens permet à ses clients de transformer numériquement leurs chaînes logistiques multimodales, et ainsi de réduire leurs coûts, d'optimiser leurs investissements, de se conformer à la réglementation environnementale et de fournir des services de qualité à leurs clients finaux. La solution IoT de Traxens a reçu le prix ‘Technology Leadership’ de Frost & Sullivan en 2019.

www.traxens.com