Projet pionnier en pharmacie – Vifor Pharma et l’Université de Bâle créent ensemble la première chaire de recherche au monde en science nanopharmaceutique et réglementaire

ZURICH & BÂLE--(BUSINESS WIRE)--La nanopharmacie recelant un fort potentiel d’innovations fondamentales pour le développement de médicaments :

Le Groupe Vifor Pharma a décidé de soutenir deux chaires en «Nanopharmaceutical and Regulatory Science» à l’Université de Bâle

L’engagement de Vifor Pharma et de l’Université de Bâle a pour objectif de permettre à la Suisse de disposer rapidement de spécialistes et d’outils essentiels dans un marché globalisé

Vifor Pharma confirme ainsi son soutien aux pôles de la recherche et de l’industrie pharmaceutique en Suisse

La nanomédecine joue un rôle important dans le développement de nouveaux médicaments précurseurs. De tels médicaments peuvent franchir certaines barrières cellulaires dans le corps humain afin de déployer leurs effets de manière encore plus ciblée. La nanopharmacie permet ainsi d’envisager des thérapies innovantes dont bénéficieront les patientes et patients. Toutefois, les connaissances scientifiques approfondies pour comprendre les principes de développement de nouveaux produits, leur application et notamment les exigences réglementaires n’en sont qu’à leurs prémices en Europe et dans le reste du monde. Les spécialistes disposant des connaissances requises sont rares, et la Suisse en a un besoin urgent que ce soit dans les milieux industriels, auprès des autorités d’homologation ou dans la pratique médicale. Comme dans d’autres domaines de recherche, la compétition sera au final mondiale. Pouvoir présenter au plus vite des résultats permettra de se profiler comme un pôle de recherche et de technologie de pointe.

L’engagement du Groupe Vifor Pharma, d’un montant de 10 millions de francs sur dix ans, vise à ancrer la recherche en nanopharmacie à l’Université de Bâle et à favoriser la formation de spécialistes. Les nouvelles chaires en «Nanopharmaceutical and Regulatory Science» seront rattachées au département des sciences pharmaceutiques. Une plateforme d’excellence de renommée internationale sera ainsi instaurée et développée pour la mise au point, l’admission et l’application de la nanopharmacie ainsi que pour la formation de spécialistes.

Vifor Pharma considère sa contribution comme un coup de pouce financier pour cette plateforme d’excellence soutenue et portée par des partenaires issus de la science, de l’industrie et des autorités publiques. Celle-ci ne se focalisera pas uniquement sur la recherche et l’enseignement mais visera aussi l’établissement de coopérations internationales, l’organisation de conférences et l’intégration d’autres parties prenantes, ce qui en fera un centre international de premier plan pour la nanopharmacie. «Afin que les avancées soient rapides, nous devons pouvoir compter sur des conditions-cadres claires et scientifiquement fondées pour l’admission et la sécurité des patients», précise Étienne Jornod, président exécutif du Conseil d’administration de Vifor Pharma. «La nanopharmacie est un domaine en pleine expansion, et il est important de consolider notre rôle de pionnier en médecine innovante en faisant appel à des experts qualifiés.»

Pour l’Université de Bâle, cette collaboration représente une étape importante dans le développement de son champ d’action prioritaire que sont les sciences de la vie (Life Sciences). «Nous sommes fiers de participer au développement de ce domaine de recherche prometteur avec un partenaire industriel de premier plan», indique la rectrice Prof. Andrea Schenker-Wicki. Elle ajoute : «L’élément décisif est que nous ne nous contentons pas d’établir les bases scientifiques mais que nous formons aussi les experts qui feront bénéficier les milieux industriels et les autorités de leurs connaissances.» Une étape importante pour Bâle et la Suisse dans un marché international concurrentiel, conclut-elle.

Le Groupe Vifor Pharma est une entreprise pharmaceutique internationale avec siège principal en Suisse. Son objectif est de devenir le leader mondial des traitements de la carence en fer, néphrologiques et cardio-rénaux. L’entreprise est le partenaire de choix pour les médicaments et les solutions innovantes axées sur le patient. Le Groupe Vifor Pharma aspire à aider les patients du monde entier atteints de maladies graves et chroniques à mener une vie meilleure et plus saine. La société développe, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques pour des soins de précision destinés aux patients. Le Groupe Vifor Pharma occupe une position de premier plan dans toutes ses activités clés et se compose des entreprises suivantes: Vifor Pharma, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (sa société commune avec Fresenius Medical Care), Relypsa et OM Pharma. Le Groupe Vifor Pharma est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN: CH0364749348). Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet www.viforpharma.com.

En Suisse, Vifor Pharma a quatre sites de production et de recherche & développement où est produite la quasi-totalité des médicaments, et occupe plus de 1'300 employés, siège global compris. La filiale Vifor Pharma Suisse est située à Villars-sur-Glâne dans la partie francophone du pays.

L’Université de Bâle est un établissement d’enseignement supérieur de renommée internationale fournissant des prestations de pointe en recherche et en enseignement. Fondée en 1460, la plus ancienne université de Suisse peut se targuer de nombreux succès au cours de ses 550 ans d’histoire. Université généraliste offrant une large gamme de formations de très grande qualité, elle attire les étudiantes et étudiants de Suisse et du monde entier auxquels elle propose d’excellentes conditions d’études au niveau bachelor, master ou doctorat. Actuellement, l’Université de Bâle accueille quelque 13 000 étudiants de plus de 100 pays, dont près de 2800 doctorantes et doctorants. L’Université de Bâle compte sept facultés couvrant un vaste éventail de spécialisations scientifiques. Elle se positionne également quant à la concurrence internationale en mettant l’accent sur cinq thématiques stratégiques : sciences de la vie, sciences de l’image, nanosciences, recherche en énergie et durabilité et études européennes et globales. Au vu de l’excellence des résultats obtenus en recherche, l’Université de Bâle se classe régulièrement parmi les 100 meilleurs établissements d’enseignement supérieur au monde. L’Université de Bâle est un élément indissociable d’une région bâloise économiquement puissante et culturellement riche. Elle collabore étroitement avec des partenaires suisses et internationaux pour contribuer de manière déterminante au développement des sciences et de la société. Ce faisant, l’Université de Bâle accorde une grande importance aux aspects de durabilité, d’égalité des chances et de transmission des connaissances.