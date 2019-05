Tochtergesellschaft von IPValue erteilt Samsung Lizenzen für das von Cypress erworbene Patent-Portfolio

SANTA CLARA, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--IPValue Management, Inc. gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Monterey Research, LLC, Samsung Electronics Co., Ltd. eine weltweite, nicht-exklusive Lizenz für Montereys Patentportfolio von mehr als 2.000 erteilten Patenten und anhängigen Patentanmeldungen in Nordamerika, Asien und Europa erteilt hat. Monterey erwarb sein aus den Bereichen Halbleiterspeicher, Logik und Fertigungsverfahren stammendes Patentportfolio von der Cypress Semiconductor Corporation in einer Reihe von Transaktionen, die 2016 begonnenen haben. Der Vertrag mit Samsung ist bereits die fünfte Lizenz von Monterey an einen Speicherhersteller und umfasst auch Samsungs Produktlinien im Logik-Bereich.

„Die patentierten Erfindungen im Montereys Portfolio sind das Ergebnis vieler Jahre an Forschung durch Entwickler von Cypress, Spansion, AMD und Fujitsu“, sagte Keith Wilson, geschäftsführender Vizepräsident von IPValue und Hauptgeschäftsführer von Monterey. „Monterey hat nun, vom Umfang her, mehr als 50 % der DRAM- und NAND-Flash-Märkte lizenziert und seinen Lizenzprogrammen in den Bereichen Prozessoren und Halbleiter zusätzliche Impulse gegeben.“

Der Vertrag von Monterey setzt IPValues bemerkenswerte Erfolgsserie bei Lizenzierungen auf dem Halbleitermarkt fort. „In den vergangenen zwei Jahren hat IPValue eine Reihe von bedeutenden Verträgen im Bereich Halbleiter abgeschlossen und dabei über 400 Millionen USD an Einnahmen durch Lizenzgebühren erwirtschaftet“, kommentierte John Lindgren, der IPValue seit 2017 als CEO führt. „Zusätzlich zu aus diesem Patentportfolio von Cypress stammenden Lizenzen haben wir im vergangenen Jahr zahlreiche Lizenzverträge für die von NXP und Elpida stammenden Portfolios abgeschlossen und wir machen bedeutende Fortschritte bei unseren Lizenzierungsaktivitäten im Zusammenhang mit einem kürzlich von Seiko Epson erworbenen Halbleiter-Portfolio.

Über IPValue Management

Die Mission von IPValue ist die Förderung von Innovation durch Zusammenarbeit mit führenden Technologie-Unternehmen, um von ihren IP-Portfolios Erträge zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat IPValue mehr als 2 Mrd. USD aus Patentlizenzen erwirtschaftet, von denen 1 Mrd. USD seinen Partnern zukamen. IPValue ist gegenwärtig Eigentümer und Vermarktungsverwalter von mehr als 7.000 Patenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.IPValue.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.