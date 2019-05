AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Redbridge Insurance Company Limited

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb” a Redbridge Insurance Company Limited (RICL) (St. James, Barbados). La perspectiva asignada para estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de RICL reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones también reflejan la fuerte capitalización ajustada por riesgos y sólida estrategia de negocios de la compañía, así como un experimentado equipo directivo. Limitando parcialmente estos factores positivos de calificación, se encuentra el pequeño tamaño de la compañía y el entorno competitivo en el que ésta opera, lo cual podría presionar su desempeño de suscripción y crecimiento futuro.

RICL es una compañía de seguro y reaseguro establecida en diciembre de 2010, y forma parte de Redbridge Holding, Inc., una compañía especializada en administración de seguro y reaseguro. La mayoría de los miembros del equipo administrativo han trabajado juntos durante muchos años en el desarrollo y expansión de RICL, lo cual ha logrado un crecimiento significativo en los últimos años.

La principal línea de negocio de RICL es el seguro de salud, con una red robusta de operaciones que ha permitido su crecimiento en los mercados de América Latina y el Caribe. A diciembre de 2018, la cartera de RICL estaba compuesta 83% por seguros de salud y 17% por seguros de vida; se encuentra diversificada geográficamente en 23 países del Caribe y América Latina, con una mayor concentración en México (23.9%).

La mejora continua en la capitalización ajustada por riesgos de RICL se deriva en mayor medida de dos aportaciones de capital de 1 millón de dólares durante 2019. Adicionalmente, la fortaleza de balance de la compañía se ve reforzada por su programa de reaseguro colocado con reaseguradores con un excelente nivel de security, sin embargo, la concentración en un reasegurador en particular, limita la opinión de AM Best sobre la fortaleza de balance general. Las aportaciones de capital adicionales serán clave para la futura evaluación de la fortaleza de balance.

Los resultados de suscripción totales de RICL han mejorado con respecto a los últimos años, y los índices combinados se han mantenido por debajo del umbral del 100%. Adicionalmente, las prudentes prácticas de suscripción de RICL han mantenido el costo medio de siniestralidad en niveles estables. A partir de diciembre de 2018, RICL aumentó gradualmente su retención, pero continuó suscribiendo un volumen de negocios sano con respecto a su creciente base de capital, lo cual permitió reducir los índices de apalancamiento de primas de la compañía.

Se podrían tomar acciones de calificación positivas si el capital ajustado por riesgos de la compañía se fortalece aún más como resultado de las aportaciones de capital, o por una mejora significativa en sus resultados finales. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si el crecimiento de la prima o el deterioro de los resultados de suscripción erosionan la base de capital de la compañía y reducen la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que no respalde las calificaciones.

