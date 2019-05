塔塔通信和思科透過新的SD-WAN管理解決方案重塑多雲環境下的企業網路

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球數位基礎架構的先驅領導廠商塔塔通信公司(Tata Communications)和思科(Cisco)已擴大雙方之間的合作夥伴關係,使企業能夠將其傳統網路轉型為安全的客製化多雲原生混合網路。塔塔通信的IZO™雲端支持平臺和思科SD-WAN的結合打造出一種全管理式全球解決方案,它讓企業可以更好地控制其數位基礎架構,能將任何使用者安全地連接到任何應用程式位置,並為支援成功的數位化轉型提供所需的應用程式效能保證。

新方案彙集了這兩家GartnerMagic Quadrant 領導者的專長。塔塔通信被評為Gartner Magic Quadrant for Network Services, Global的領導者1,而思科則是Gartner Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure的領導者2。

塔塔通信的雲端和混合聯網能力仰賴該公司的全球一級網路骨幹,以及與主要雲端供應商(包括亞馬遜、微軟、谷歌和阿里巴巴)之間的合作夥伴關係。這意味著憑藉由思科支援的IZO™ SDWAN,企業現在能夠透過雲端應用程式和內部應用程式在全球150多個國家為其員工順暢無礙地提供安全可靠的使用者體驗。

思科的SD-WAN解決方案在思科全數位化網路架構(DNA)中發揮著關鍵作用,幫助企業轉型成為數位原生(digital native)和實現多雲運用。憑藉思科的DNA,企業可以跨有線、無線和廣域網路集中保護使用者、設備和應用程式策略。思科的DNA是幫助組織安全管理多雲和多網域環境的核心基礎,使企業能夠更輕鬆地加速其數位化轉型之旅。

塔塔通信全球網路服務副總裁Song Toh表示:「我們希望我們的客戶能夠利用網路和雲端的力量來轉變他們的營運方式,而不會犧牲安全或效能。憑藉我們受到思科支援的全新SDWAN解決方案,我們為企業帶來了適合其數位業務的全管理混合網路服務。它是一種靈活的雲端就緒網路即服務,可以根據需要進行成長和擴充,同時確保對資料和應用程式可預測的安全存取。其目的是為企業提供靈活性和降低網路轉型的複雜性。」

塔塔通信已有在數千個客戶點佈署大型企業SD-WAN解決方案的多年經驗。這種經驗再加上我們在全球的業務版圖以及全天候設計、移轉和管理SD-WAN的能力,可減少企業從傳統基礎架構移轉到混合軟體定義網路的障礙。

思科亞太、日本和中國區架構副總裁Vish Iyer表示:「我們很高興與塔塔通信在思科SD-WAN平臺上進行合作,該平臺是我們的多雲、多網域架構的關鍵組成部分。思科SD-WAN是採用多雲技術企業所適用的應用程式感知網路的智慧點。它可以將每個應用程式導向到最合適的樞紐以即時使用,並且該應用程式可以自由地駐留在任何雲端或內部位置。這種雲端原生架構讓組織可以順暢無礙地轉換和採用雲端管理和輔助基礎架構,最終幫助企業加速其轉型和創新進度。」

塔塔通信與思科聯合推出的SDWAN新方案建立在雙方的長期合作關係之上。塔塔通信是思科雲端運算和管理服務計畫的全球認證主要服務提供者。這意味著塔塔通信將自己的網路、雲端、管理、安全和語音服務整合為思科解決方案的一部分,並透過這種整合的全管理方案為全球客戶提供服務,以滿足他們多樣化的業務和技術需求。

Ovum網路轉型與雲端實務負責人Brian Washburn表示:「企業希望SD-WAN的許多實用功能具有可預測的和安全雲端應用程式體驗,但他們經常遇到意想不到的挑戰。Ovum建議企業與專業服務提供者合作,幫助他們進行網路轉型。現在,與思科相結合的塔塔通信IZO™ SDWAN為企業提供了完全整合的SD WAN管理解決方案以幫助其實現轉型。」

塔塔通信的軟體定義網路經驗包括在全球3,000多個客戶點佈署和管理網路。嘉士伯(Carlsberg)就是該公司的客戶之一。由於越來越多企業使用雲端應用程式,嘉士伯的網路流量有70%處在網際網路上,而塔塔通信的軟體定義混合IZO™網路已為這家啤酒公司提供了10倍於之前的頻寬,成本減少了25%,並且使網路事故減少了一半。

完…

關於塔塔通信公司

塔塔通信有限公司(Tata Communications)是全球數位基礎架構的先驅領導廠商,致力於為當今快速成長的數位經濟提供支援。

該公司的客戶包括300家財星雜誌500大企業,塔塔通信以整合化全球管理服務組合提供本地使用者體驗,幫助這些客戶實現數位化轉型。透過其網路、雲端、行動力、物聯網(IoT)、協作和安全服務,塔塔通信執行了全球約30%的網路路由,將企業連接至60%的全球雲端巨頭和五分之四的行動用戶。

該公司的全球網路是世界上最大的獨資擁有的海底光纖骨幹網路和一級IP網路,為公司的業務能力提供了有力支撐。

塔塔通信有限公司在孟買證券交易所和印度國家證券交易所上市,透過其技術能力和合作夥伴關係為全球200多個國家和地區的客戶提供服務。

www.tatacommunications.com

前瞻性和警示性聲明

本新聞稿中有關塔塔通信公司及其前景的某些詞彙和陳述,以及包括有關塔塔通信公司預期財務狀況、企業策略、塔塔通信公司業務部門的未來發展以及印度整體經濟狀況的其它陳述均為前瞻性陳述。此類陳述涉及已知與未知的風險、不確定因素和其它因素,包括財務、監管和環境以及與產業發展和趨勢預測相關的因素,它們可能導致塔塔通信公司的實際業績、績效或成果或產業業績與此類前瞻性陳述中明示或暗示的情況產生重大差異。可能導致實際業績、績效或成果與這類前瞻性陳述產生顯著差異的重要因素包括但不限於:未能增加塔塔通信公司的網路流量;未能開發出滿足客戶需求的新產品和服務以及未能獲得可觀利潤;未能成功完成旨在為新產品和新服務(包括語音傳輸業務)提供支援的新技術和資訊系統的商業測試;未能穩定或降低該公司某些通訊服務的讓價率;未能整合策略性收購以及印度政府政策或監管的變化,特別是與塔塔通信公司所在產業的監管相關變化;以及印度經濟、商業和信貸整體環境等等。其它可能導致實際業績、績效或成果與此類前瞻性陳述產生顯著差異的因素(其中許多因素不受塔塔通信公司控制)包括但不限於塔塔通信有限公司的年報中述及的風險因素。塔塔通信有限公司的年報可在www.tatacommunications.com查閱。塔塔通信公司不承擔更新或修改其前瞻性陳述的責任,並明確放棄承擔任何此類責任。

