Sintavia宣佈與Howco Group成立合資企業

Sintavia創辦人、執行長Brian Neff和Howco Group執行副總裁David Preston簽約成立合資企業，以支援石油天然氣產業積層製造的發展。（照片：美國商業資訊）

Sintavia創辦人、執行長Brian Neff和Howco Group執行副總裁David Preston簽約成立合資企業，以支援石油天然氣產業積層製造的發展。（照片：美國商業資訊）

Sintavia創辦人、執行長Brian Neff和Howco Group執行副總裁David Preston簽約成立合資企業，以支援石油天然氣產業積層製造的發展。（照片：美國商業資訊）

佛羅里達州好萊塢--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--航太和國防產業首屈一指的一級金屬積層製造商Sintavia, LLC今天宣佈，公司已與Howco Group簽約成立一家合資企業，以支援石油和天然氣產業積層製造的發展。合資企業將採用Howco Group的品牌名稱，同樣位於Howco在德州休士頓的北美總部。該合資企業可望於今年稍晚開始運作。

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Sintavia董事長兼執行長Brian Neff表示：「Sintavia為航太和國防產業開發的許多專有積層製造製程也同樣適用於石油和天然氣產業。能夠與Howco合作，將積層製造的經濟效益和技術優勢帶給我們在石油和天然氣產業的共同客戶，我們倍感振奮。」

Howco是住友商事株式會社(Sumitomo Corporation)旗下全資子公司，是全球首屈一指的井下、海底及地面設備原材料分銷商和統包式元件製造商。新合資企業將主要從事航太和國防產業以及石油天然氣產業通用材料相關業務，包括鎳合金和不銹鋼。有關合資企業的其他條款沒有揭露。

關於Sintavia

Sintavia是航太和國防產業獨立金屬積層製造的全球領導者。借助高速印表機和同時部署的精密後處理設備、一整套機械檢測設備，以及整套冶金和粉末實驗室，Sintavia能夠針對重要產業進行參數最佳化、連續生產並審查優質零件。公司致力於採用業界最高品質標準，擁有Nadcap、AS9100、ISO17025和ANAB認證，並符合OASIS和ITAR相關規定。查詢詳情，請造訪www.sintavia.com。

關於Howco

Howco是石油和天然氣產業規模最大的低合金、鉻合金、雙相合金、不銹鋼合金和鎳合金獨立供應商和加工商。憑藉廣泛的全球業務網路，Howco有效管理原材料供應鏈，為石油和天然氣上游客戶提供支援。我們的庫存基地位於北美洲、歐洲、中東和亞洲，具有重要的戰略意義，能夠量身打造以符合全球客戶的需求。Howco在鄰近客戶的地點部署了減法製造、熱處理和統包式製造能力，提供整體成本最低的解決方案。

www.howcogroup.com

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