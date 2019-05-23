Sintavia宣布与Howco Group组建合资企业

Sintavia创始人、首席执行官Brian Neff和Howco Group执行副总裁David Preston签约组建合资企业，以支持石油天然气行业增材制造的发展。（照片：美国商业资讯）

Sintavia创始人、首席执行官Brian Neff和Howco Group执行副总裁David Preston签约组建合资企业，以支持石油天然气行业增材制造的发展。（照片：美国商业资讯）

Sintavia创始人、首席执行官Brian Neff和Howco Group执行副总裁David Preston签约组建合资企业，以支持石油天然气行业增材制造的发展。（照片：美国商业资讯）

佛罗里达州好莱坞--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--面向航空航天和国防行业领先的一级金属增材制造商Sintavia, LLC今天宣布，公司已与Howco Group签约组建一家合资企业，以支持石油和天然气行业增材制造的发展。合资企业将采用Howco Group的品牌名称，同样位于Howco在德克萨斯州休斯敦的北美总部。预计合资企业将于今年晚些时候开始经营。

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Sintavia董事长兼首席执行官Brian Neff表示：“Sintavia为航空航天和国防行业开发的许多专有增材制造工艺也同样适用于石油和天然气行业。能够与Howco合作，将增材制造的经济效益和技术优势带给我们在石油和天然气行业的共同客户，我们倍感振奋。”

Howco是住友商事株式会社(Sumitomo Corporation)旗下全资子公司，是面向井下、海底及地面设备的全球领先原材料分销商和全包式组件制造商。新合资企业将主要从事航空航天和国防行业以及石油天然气行业通用材料相关业务，包括镍合金和不锈钢。有关合资企业的其他条款没有披露。

关于Sintavia

Sintavia是面向航空航天和国防行业全球领先的独立金属增材制造企业。借助高速打印机和同时部署的精密后处理设备、一整套机械检测设备，以及整套冶金和粉末实验室，Sintavia能够针对重要行业优化参数，连续生产并审核质量部件。公司致力于采用业界最高质量标准，拥有Nadcap、AS9100、ISO17025和ANAB认证，并符合OASIS和ITAR相关规定。垂询详情，请访问www.sintavia.com。

关于Howco

Howco是面向石油和天然气行业规模最大的低合金、铬合金、双相合金、不锈钢合金和镍合金独立供应商和加工商。凭借广泛的全球业务网络，Howco有效管理着原材料供应链，为石油和天然气上游客户提供支持。我们的库存基地位于北美洲、欧洲、中东和亚洲，具有重要的战略意义，能够针对性地满足全球客户的需求。Howco在邻近客户的地点部署了减材机械加工、热处理和全包式制造能力，提供总体成本最低的解决方案。

www.howcogroup.com

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