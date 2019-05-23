Secure-D揭露下載量達5億次的可疑Android應用程式

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的行動科技公司Upstream揭露流行的Android應用程式VidMate會觸發可疑的背景活動。該應用程式中的隱藏軟體會提供隱形廣告，生成虛假點選和購買，未經同意即安裝其他可疑應用程式並收集個人用戶資訊。其後果是耗盡用戶的資料用量和產生不必要的費用。

下載量超過5億次的VidMate是一款流行的Android應用程式，用於從Dailymotion、Vimeo和YouTube等服務串流和下載影片和歌曲。它沒有在Google Play商店上架，而是透過CNET或Uptodown等第三方應用程式商店分發。根據公開資訊，VidMate由中國巨型企業阿里巴巴所有的UC優視的子公司開發。

最近一段時間，Upstream的安全平臺Secure-D偵測並阻止了VidMate發起的近1.3億次可疑行動交易。這些交易源自15個國家近500萬台獨立的行動裝置。如果不被阻止，這些交易將訂閱頂級數位服務，可能為用戶產生高達1.7億美元的不必要費用。

Upstream執行長Guy Krief評論道：「行動廣告是正在興起的數十億美元產業，也是詐騙流行的溫床。以VidMate為例，這一個應用程式在幾個月內就發動了1.3億次可疑交易嘗試，引起了極大的關切。惡意軟體的偽裝越來越複雜，也需要更加警惕的方法來因應。持續的科技創新是打擊數位詐騙的關鍵。」

大多數仍在進行的可疑活動主要集中在15個國家。Secure-D識別的4,300萬次可疑交易來自埃及的裝置，2,700萬次來自緬甸，2,100萬次來自巴西，1,000萬次來自卡達，800萬次來自南非。受影響最嚴重的市場還包括衣索比亞、奈及利亞、馬來西亞和科威特。在這些國家，透過行動方式進行數位支付很常見，而且往往是進行財務交易的唯一方式，因為大多數人都沒有銀行帳戶。

Secure-D實驗室的測試還顯示，VidMate會消耗電池壽命和頻寬，每月使用的資料量超過3GB。這可能導致用戶每年增加100美元的行動資料費用。在巴西這樣的市場中，這筆支出相當於近半個月的最低工資收入。

最後，Secure-D根據公開資訊調查發現——在調查之時1——VidMate會收集個人用戶資訊，如國際行動設備辨識碼(IMEI)、國際行動用戶辨識碼(IMSI)或IP位址，並將其上傳到位於新加坡的伺服器，該伺服器屬於由阿里巴巴及其他公司投資的中國公司Nonolive所有。

Krief補充道：「VidMate只是一個案例。Secure-D每天都會偵測170多款新的惡意應用程式。雖然行動詐騙大多是針對廣告客戶，但它也會對消費者造成極大的影響：佔用他們的資料用量，帶來不必要的費用，降低其裝置的性能，鎖定和收集用戶個人資料。因此，我們廣泛呼籲加強行動安全性，並迫切需要將其放在業界優先事務中更重要的位置。」

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關於Secure-D

Upstream的安全平臺Secure-D將機器學習演算法與支付處理工作流程相結合，以保護行動營運商及其用戶免於各類惡意軟體和其他線上威脅引起的線上交易詐騙和資料消耗。僅在2018年，Secure-D就處理了逾18億次行動交易，偵測和阻止了16個國家的6.3萬多個惡意應用程式。

關於Upstream

Upstream是首屈一指的行動科技公司，總部位於倫敦。其開創性的套裝產品為開發中國家的12億人提供價格合理且安全的行動裝置數位服務。Upstream的Zero-D服務為拉丁美洲和非洲的2.5億行動用戶免費提供必需的網際網路，即使他們的資料用量已經耗盡。Upstream與超過45個高成長市場的60多家行動營運商合作，利用其獨特的資產在資料時代推動並創造新的收入來源。

1 2019年3月

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