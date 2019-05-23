Groupe ADP贏得多項海外及國際合約

法國弗朗斯地區特朗布萊--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Groupe ADP (Paris:ADP)旗下公司ADP Ingénierie最近贏得一系列國際及法屬海外地區的新合約，將為一些主要國際機場提供設計、研究和技術支援工作。

中國 ，涵蓋 香港 和 深圳 的機場區：

就 機場區的交通流量和機場容量進行勘查研究 ，以協助深圳國際機場的開發工作。該機場區位於中國東南部，由於鄰近的幾個機場流量大，因此空中航班密度很高。

，涵蓋 和 的機場區： 就 ，以協助深圳國際機場的開發工作。該機場區位於中國東南部，由於鄰近的幾個機場流量大，因此空中航班密度很高。 臺灣 ， 臺北 桃園國際機場：

為空中交通流量的發展進行模擬研究。 2018年，臺北機場的客運量為4650萬人次。

， 桃園國際機場： 2018年，臺北機場的客運量為4650萬人次。 越南 ， 河內內排 國際機場(Noi Bai International Airport)：

就機場擴建以及 2030年和2050年 總體規劃的實施進行9個月的研究。

， 國際機場(Noi Bai International Airport)： 2030年和2050年 希臘 ， 雅典 埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機場(Eleftherios Venizelios International Airport)：

根據合約， 將對托運行李系統改用標準3安檢設備 （斷層掃描） 進行監督 ，以達到新的歐洲標準。

， 埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機場(Eleftherios Venizelios International Airport)： 根據合約， （斷層掃描） ，以達到新的歐洲標準。 墨西哥 ， Santa Lucia 軍事基地：

將這個軍事基地改建為民用商業機場，就此提供相關支援。 ADP Ingénierie將進行 新機場的總體規劃 ，並在基礎設施設計階段提供援助。此外，公司還將特別負責 航站大樓的功能性建築 和機場各系統的起草，以及航空道面。這項為期15個月的任務將持續至2020年6月。ADP Ingénierie之前曾在墨西哥與該國北部機場營運商OMA合作，包括設計蒙特雷機場的B座航站大樓。

， 軍事基地： ADP Ingénierie將進行 ，並在基礎設施設計階段提供援助。此外，公司還將特別負責 和機場各系統的起草，以及航空道面。這項為期15個月的任務將持續至2020年6月。ADP Ingénierie之前曾在墨西哥與該國北部機場營運商OMA合作，包括設計蒙特雷機場的B座航站大樓。 法屬西印度群島，瓜德羅普彼得爾角城國際機場(Pointe-à-Pitre International Airport)：

就2號區域航站大樓新行李運送室可行性研究的專案管理和起草建築計畫提供援助。

ADP Ingénierie目前正承接全球140多個機場專案，是Groupe ADP現透過ADP International提供的全球綜合業務的一部分。

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