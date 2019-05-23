Groupe ADP赢得多项海外及国际合同

法国弗朗斯地区特朗布莱--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Groupe ADP (Paris:ADP)旗下公司ADP Ingénierie最近赢得了一系列国际及法属海外地区的新合同，将向一些主要国际机场提供设计、研究和技术支援工作。

中国 ，涵盖 香港 和 深圳 的机场区：

就 机场区的交通流量和机场容量进行勘查研究 ，从而为这个深圳国际机场的开发提供支持。该机场区位于中国东南部，由于邻近的几个机场流量大，因此空中航班密度很高。

，涵盖 和 的机场区： 就 ，从而为这个深圳国际机场的开发提供支持。该机场区位于中国东南部，由于邻近的几个机场流量大，因此空中航班密度很高。 中国台湾 ， 台北 桃园国际机场：

为空中交通流量的发展进行模拟研究。 2018年，台北机场的客运量为4650万人次。

， 桃园国际机场： 2018年，台北机场的客运量为4650万人次。 越南 ， 河内内排 国际机场(Noi Bai International Airport)：

就机场扩建以及 2030年和2050年 总规划的实施进行9个月的研究。

， 国际机场(Noi Bai International Airport)： 2030年和2050年 希腊 ， 雅典 埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场(Eleftherios Venizelios International Airport)：

根据合同， 将对托运行李系统改用标准3安检设备 （断层扫描） 进行监督 ，以达到新的欧洲标准。

， 埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场(Eleftherios Venizelios International Airport)： 根据合同， （断层扫描） ，以达到新的欧洲标准。 墨西哥 ， Santa Lucia 军事基地：

将这个军事基地改建为一个民用商业机场，就此提供相关支援。 ADP Ingénierie将进行 新机场的总体规划 ，并在基础设施设计阶段提供援助。此外，公司还将特别负责 航站楼的功能性建筑 和机场各系统的起草，以及航空道面。这项为期15个月的任务将持续至2020年6月。ADP Ingénierie之前曾在墨西哥与该国北部机场运营商OMA合作，包括设计蒙特雷机场的航站楼B。

， 军事基地： ADP Ingénierie将进行 ，并在基础设施设计阶段提供援助。此外，公司还将特别负责 和机场各系统的起草，以及航空道面。这项为期15个月的任务将持续至2020年6月。ADP Ingénierie之前曾在墨西哥与该国北部机场运营商OMA合作，包括设计蒙特雷机场的航站楼B。 法属西印度群岛，瓜德罗普皮特尔角城国际机场(Pointe-à-Pitre International Airport)：

就2号地区航站楼新行李运送室可行性研究的项目管理和起草建筑计划提供援助。

ADP Ingénierie目前正承接全球140多个机场项目，是Groupe ADP现通过ADP International开展的全球综合业务的一部分。

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