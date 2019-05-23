Asahi為其貴金屬交易平臺選擇smartTrade

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--貴金屬回收公司Asahi Pretec選擇多資產端到端交易解決方案的全球領導者smartTrade Technologies為科技提供商，與其合作夥伴、日本主要的系統整合商NTTData共同提供下一代貴金屬交易平臺。

Asahi Pretec尋求的解決方案必須能夠使其擴展營運，並具備足夠的靈活性來適應現在和未來的業務和監管要求。smartTrade將提供與市場連通性、定價和分銷以及風險和交易後管理的解決方案連通性。smartTrade是完美的科技合作夥伴，既可符合Asahi目前和未來的要求，又可使公司得以實施具有成本效益的解決方案並快速進入市場。

Asahi Pretec總裁Hiroyuki Nakanishi解釋道：「我們迫切需要一個靈活的科技平臺進行貴金屬定價和分銷，以支援Asahi的全球擴張。smartTrade經驗證的優質技術不僅可全面解決我們的特定商業需求，還可確保迅速、快捷地進入市場。」

smartTrade執行長David Vincent表示：「我們很高興有機會在Asahi實施smartTrade的技術。smartTrade先進的託管解決方案將提供低延遲連接，高度靈活和可客製化的定價和分銷，從而強化Asahi的產品方案。」

關於Asahi Pretec：

Asahi Pretec從不同的領域收集和回收含有貴金屬和稀有金屬的廢料。

通過回收黃金、銀、鉑和鈀等現代製造業不可或缺的貴金屬和稀有金屬，它們有助於資源的有效利用和工業發展。

關於smartTrade Technologies：

smartTrade Technologies是多資產電子交易解決方案的業界先驅，為客戶提供創新和智能科技，使其專注於交易和業務發展，同時降低擁有成本，協助客戶迅速適應不斷變化的市場需求。

smartTrade Technologies提供靈活的端到端交易解決方案，支援外匯、固定收益、股票及衍生產品資產類別，能夠連接100個以上的流動性提供商、聚合、智能買賣盤傳遞、訂單管理、定價、分配、風險管理功能和HTML5使用者介面。我們服務的對象包括銀行、經紀商、對沖基金以及自營交易部門等在內的各種客戶。針對外匯的LiquidityFX與針對固定收益的smartFI解決方案有純軟件版，也有全面管理與託管服務，在全球各大主要市場均有銷售。我們的跨資產大數據分析解決方案smartANALYTICS能夠創建歷史和即時儀表板和報告，以便於以更有效的方式與市場和終端客戶互動。瞭解更多資訊，請造訪www.smart-trade.net

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