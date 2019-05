Indo-MIM et Desktop Metal annoncent un partenariat stratégique pour accélérer l’adoption mondiale de l’impression 3D métal

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Desktop Metal, la société qui s’est engagée à rendre l’impression 3D métal accessible pour les fabricants et les ingénieurs, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Indo-MIM, le leader mondial et plus important fournisseur au monde de produits de précision par moulage par injection de métal (MIM), produisant plus de 100 millions de pièces métalliques chaque année pour des équipementiers internationaux de premier plan. Ensemble, Desktop Metal et Indo-MIM proposeront des solutions innovantes permettant à des entreprises du monde entier de concevoir et de produire des pièces par fabrication additive métal à grande échelle et de réduire les délais de commercialisation.

Indo-MIM, l’une des premières sociétés à déployer le Système Production de Desktop Metal dans ses usines ultramodernes, tirera parti de son expertise reconnue en matière de design, d’outillage, de frittage, de matériaux et de sa gamme complète d’opérations de finition et d’assemblage pour fournir des pièces métal de haute précision imprimées en 3D à des sociétés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, du médical, de la machine industrielle, et bien d’autres. En qualité de partenaire stratégique, Indo-MIM deviendra un partenaire de service industriel global pour Desktop Metal, fournissant aux sociétés à la recherche d’une large gamme de productions de masse d’importantes quantités de pièces métalliques de grande qualité, allant de quelques dizaines de milliers à un million d’unités. Indo-MIM proposera également à ses clients des services de conseil autour de la fabrication en aval et des procédés de finition essentiels pour passer en production avec la fabrication additive métallique.

« Il s'agit d’un grand pas en avant pour faire progresser la fabrication additive », a déclaré Krishna Chivukula, Jr., PDG d’Indo-MIM. « Étant le plus important spécialiste mondial du MIM, nous savons que nos clients dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et d’autres secteurs clés tireront pleinement profit de cette nouvelle technologie de production de masse. Nous sommes enthousiastes de nous associer avec Desktop Metal pour rapprocher la fabrication additive métallique des entreprises cherchant à profiter de ses avantages en termes de rapidité, de coût et de qualité. Avec le Système Production qui rejoint dorénavant nos usines ultramodernes, nous serons entièrement intégrés et pourront fournir à nos clients une ressource unique pour la fabrication de composants de précision complexes et de sous-ensembles avec la fabrication additive. »

Reposant sur la technologie « Single Pass Jetting », le Système Production est le premier et seul système d’impression 3D métal au monde dédié à la production en série offrant la rapidité, la qualité et le coût par pièce nécessaires pour concurrencer les procédés de fabrication traditionnels. Plus de quatre fois plus rapide que n’importe quel concurrent utilisant la technologie binder jet, le système offre une vitesse améliorée d’un facteur 100 par rapport à n’importe quel système à laser. Le Système Production, qui est conçu pour imprimer un large éventail d’alliages – dont des métaux réactifs comme le titane et l’aluminium –, permet l’utilisation de poudres métalliques 80% moins chères que les métaux obtenus par fusion sur lit de poudre à laser, fournissant des pièces pour 1/20e du prix. Conçu autour de la chimie et de la chaîne logistique de la poudre du MIM, le Système Production permet d’accéder à un vaste écosystème établi d’alliages de haute qualité, à faible coût, avec une chaîne d’approvisionnement mature et des contrôles bien étudiés.

« Les synergies entre nos sociétés sont très fortes – Desktop Metal et Indo-MIM sont toutes deux profondément enracinées dans la technologie MIM et nous partageons un engagement sans retenue à accélérer la disponibilité des technologies industrielles de fabrication additive », a affirmé Ric Fulop, PDG et cofondateur de Desktop Metal. « Cette collaboration avec Indo-MIM contribuera à délivrer la promesse et la puissance de notre Système Production à des sociétés ayant divers besoins de fabrication, et à changer le paradigme du prototypage pour inclure la fabrication métallique à grande échelle. »

Indo-MIM va installer le Système Production dans son usine de San Antonio, au Texas, cet été et commencera à travailler avec des clients dès l’automne 2019. Pour de plus amples informations, les sociétés intéressées peuvent visiter le site desktopmetal.com ou appeler le 734 834 1565.

À propos d’Indo-MIM

Indo-US MIM Tec. Pvt. Ltd. est le leader mondial de la fourniture de produits de précision utilisant le moulage par injection de métal (MIM) comme principale technologie de fabrication. Depuis 1998, année au cours de laquelle la société a moulé sa première pièce, Indo-MIM s’est développée jusqu’à devenir un fournisseur mondial de premier plan de produits obtenus par moulage par injection de métal. Le procédé MIM combine la flexibilité de conception du moulage par injection plastique avec la force et l’intégrité des métaux forgés pour offrir des solutions économiques pour les géométries de pièces très complexes. Aujourd’hui, Indo-MIM a acquis une position de leader dans le domaine du MIM, fournissant des produits de précision à des clients dans plus de trente pays d’Amérique, d’Europe et d’Asie. Indo-MIM est un producteur de pièces MIM entièrement intégré avec des capacités et une maîtrise de la conception, de l’outillage et des matériaux et une gamme complète d’opérations de finition et d’assemblage.

À propos de Desktop Metal

Basée à Burlington, dans l’État américain du Massachusetts, la société Desktop Metal, Inc. accélère la transformation de la fabrication en proposant des solutions d’impression 3D métal de bout en bout. Fondée en 2015 par des chefs de file en fabrication avancée, métallurgie et robotique, la société résout les problèmes en suspens liés à la vitesse, au coût et à la qualité pour faire de l’impression 3D métal un outil essentiel pour les ingénieurs et les fabricants à travers le monde. Depuis sa création, la société a levé 438 millions de dollars de financement avec un portefeuille de partenaires et d’investisseurs stratégiques parmi lesquels on retrouve, entre autres, Ford Motor Company, GV (anciennement Google Ventures), GE Ventures, BMW iVentures, Koch Disruptive Technologies, Lowe’s et New Enterprise Associates (NEA). Desktop Metal a été déclarée comme faisant partie des 30 Technology Pioneers (pionniers de la technologie) les plus prometteurs au monde par le Forum Economique Mondial, et a intégré le classement des 50 Smartest Companies (sociétés les plus intelligentes) de MIT Technology Review. Pour de plus amples renseignements, visitez www.desktopmetal.com.

