諾信EFD發布新的油料潤滑與金屬沖壓流體點膠指南

羅德島東普羅維登斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--諾信(NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界領先的精密流體點膠系統製造商諾信EFD已發布新的油料潤滑與金屬沖壓解決方案指南。

油料潤滑解決方案指南概述了諾信EFD的MicroCoat®潤滑系統如何提供更加一致的潤滑油覆蓋面，同時大幅減少潤滑油廢料，最多可減少90%。這樣一來，透過延長工具使用壽命和減少潤滑油使用量，可以迅速收回系統成本，進而降低廢物處理成本。

在指南中，八家MicroCoat客戶分享了彰顯該系統低容量低壓(LVLP)技術優勢的應用細節。每家客戶的應用各不相同，有著不同的問題需要解決。

諾信EFD膠閥產品線經理Claude Bergeron表示：「我們的MicroCoat系統是真正意義上的首個油料潤滑系統，可提供一致的潤滑油覆蓋面，而且不會超範圍噴塗。使用這些系統的客戶回饋指出，更長的工具使用壽命、更少的潤滑油用量以及更清潔的工作環境為他們節約了大量成本。」

在新指南中，MicroCoat客戶還提到了其他一些優勢，例如去油污成本降低、排放量以及不合格批次減少、印刷室無霧氣，以及廢物處理成本下降。

敬請觀看這段MicroCoat概述視訊，取得更多資訊和應用範例，或者造訪我們的網站nordsonefd.com/MicroCoat。請寄送電子郵件至info@nordsonefd.com，或者致電+1 401.431.7000或800.556.3484聯絡我們。

關於諾信EFD

諾信EFD為桌上型裝配流程和自動裝配線設計並製造精密流體點膠系統。EFD點膠系統使製造商每次都能夠將同等數量的接著劑、潤滑劑或其他裝配流體塗敷到每一個組件上，從而幫助眾多產業的公司增加產量、提高品質以及降低生產成本。該公司的其他流體管理能力包括用於包裝單元件和雙元件材料的針筒和卡式膠筒，以及用於在醫療、生物製藥和工業環境下控制流體流量的各種接頭、耦合器和連接器。該公司也是一家電子業點膠和印刷應用領域特種焊膏的領先配方公司。

關於諾信公司

諾信設計、製造並銷售高品質的產品和系統，用於點膠和加工接著劑、塗層、聚合物、密封劑和生物材料；以及用於管理流體、測試與檢測品質、處理表面和固化。這些產品均以廣泛的應用專長和全球直接銷售與服務為支援基礎。我們服務於眾多耐用與非耐用消費品及技術終端市場，包括包裝、不織布、電子、醫療、器材、能源、運輸、建築和施工，以及一般的產品裝配與塗裝。該公司創辦於1954年，總部位於俄亥俄州西湖市(Westlake)，在全球30多個國家設有營運和支援辦事處。請造訪諾信網頁，網址為：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

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