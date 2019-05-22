诺信EFD发布新的油料润滑与金属冲压流体涂敷指南

罗得岛东普罗维登斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--诺信(NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界领先的精密流体点胶系统制造商诺信EFD已发布新的油料润滑与金属冲压解决方案指南。

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油料润滑解决方案指南概述了诺信EFD的MicroCoat®润滑系统如何实现更加一致的润滑油覆盖面，同时大大减少润滑油废料，最多可减少90%。这样一来，通过延长工具使用寿命和减少润滑油使用量，可以更快收回系统成本，进而降低废物处理成本。

在指南中，八家MicroCoat设备用户分享了该系统低容量低压(LVLP)技术优势的应用细节。每家客户的应用各不相同，有着不同的问题需要解决。

诺信EFD胶阀产品线经理Claude Bergeron表示：“我们的MicroCoat系统是真正意义上的首个油料润滑系统，可提供一致的润滑油覆盖面，而且不会超范围喷涂。使用这些系统的客户反馈称，更长的工具使用寿命、更少的润滑油用量以及更清洁的工作环境为他们节约了大量成本。”

在新指南中，MicroCoat客户还提到了其他一些优势，例如去油污成本降低、排放量以及不合格批次减少、印刷室无雾气，以及废物处理成本下降等。

敬请观看这段MicroCoat概述视频，获取更多信息和应用示例，或者访问我们的网站nordsonefd.com/MicroCoat。请发送电子邮件至info@nordsonefd.com，或者致电+1 401.431.7000或800.556.3484联系我们。

关于诺信EFD

诺信EFD为台式装配工艺和自动装配线设计并制造精密流体点胶系统。EFD点胶系统使制造商每次都能够将同等数量的粘合剂、润滑剂或其他装配流体涂敷到每一个部件上，从而帮助众多产业的公司增加产量、提高质量以及降低生产成本。该公司的其他流体管理能力包括用于包装单组件和双组件材料的针筒和卡式胶筒，以及用于在医疗、生物制药和工业环境下控制流体流量的各种接头、耦合器和连接器。该公司也是一家电子行业点胶和印刷应用领域特种焊膏的领先配方公司。

关于诺信公司

诺信设计、制造并销售高质量的产品和系统，用于点胶和加工粘合剂、涂层、聚合物、密封剂和生物材料；以及用于管理流体、测试与检测质量、处理表面和固化。这些产品均以广泛的应用专长和全球直接销售与服务为支持基础。我们服务于众多耐用与非耐用消费品及技术终端市场，包括包装、无纺布、电子、医疗、器材、能源、运输、建筑和施工，以及一般的产品装配与涂装。该公司创办于1954年，总部位于俄亥俄州韦斯特莱克(Westlake)，在全球30多个国家设有运营和支持办事处。请造访诺信网页，网址为：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

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