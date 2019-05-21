CNIM將為南特地區供熱系統改善再生熱能生產

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--法國國際工業設備製造商和整合商CNIM已簽訂一份協定，為法國西北部南特和聖納澤爾市的垃圾發電廠提供能效最佳化方案。根據協定條款，CNIM將安裝吸收式熱泵以改進南特的熱水供應系統。

該專案計畫於2019年10月交付。新系統的設計目的是為南特的區域供熱系統注入3.1 MW的熱能。

2018：法國和瑞士供熱網路升級的兩份合約

在此協議簽署之前，CNIM贏得法國和瑞士垃圾發電廠的另外兩項重要的能效升級合約，並使用再生能源為區域供熱網路供熱。

從煙氣中回收熱量，為巴塞爾的區域供熱網路提供30 MW熱能（瑞士）

從渦輪機回收低壓蒸汽，為布里夫地區提供13 MW熱能（法國）

60多年來CNIM一直致力於提高能源效率

CNIM提供1 MW及更大的訂製熱泵和冷卻器，以解決許多部門的工業設施能效挑戰，包括石油、石化、化工、能源和航運業。

這項統包方案涵蓋設計、施工和維護服務，可與CNIM集團的其他實體和子公司在諸多領域相互配合，例如熱處理工程、廢物轉變為能源和生物質能源解決方案、煙氣處理、火力發電廠改造專案和工業鍋爐廠等。

除吸收式熱泵和冷卻器外，CNIM還為區域供熱營運商提供蓄熱系統。這些系統利用蒸汽或加壓水箱，在高峰生產期儲存熱量，在高峰需求期間對供熱網路釋放熱量。

關於CNIM熱泵的更多資訊：https://cnim.com/en/businesses/energy-management-and-efficiency#chillers-absorption-heat-pumps

瞭解位於赫爾辛基的吸收式冷卻器業務案例：https://cnim.com/en/absorption-chillers-supplying-helsinki-cold-energy-last-20-years

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