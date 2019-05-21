CNIM将为南特地区供热系统优化可再生热力生产

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--法国国际工业设备制造商和集成商CNIM已签订一份协议，为法国西北部南特和圣纳泽尔市的垃圾发电厂提供能效优化方案。根据协议条款，CNIM将安装吸收式热泵以改进南特的热水供应系统。

该项目计划于2019年10月完成交付。新系统的设计目的是为南特的区域供热系统注入3.1 MW的热能。

2018：法国和瑞士供热网络的两份升级合同

在此协议签署之前，CNIM赢得了法国和瑞士垃圾发电厂的另外两项重要的能效升级合同，并使用可再生能源为区域供热网络供热。

从烟气中回收热量，向巴塞尔的区域供热网络提供30 MW热能（瑞士）

从涡轮机回收低压蒸汽，为布里夫地区提供13 MW热能（法国）

60多年来CNIM一直致力于提高能源效率

CNIM提供1 MW及更大的定制热泵和冷却器，以解决许多行业的工业设施能效挑战，包括石油、石化、化工、能源和航运业。

这项统包方案涵盖设计、施工和维护服务，可与CNIM集团的其他实体和子公司在诸多领域相互配合，例如热处理工程、废物转化能源和生物质能源解决方案、烟气处理、火力发电厂改造项目和工业锅炉厂等。

除吸收式热泵和冷却器外，CNIM还为区域供热运营商提供蓄热系统。这些系统利用蒸汽或加压水箱，在高峰生产期储存热量，在高峰需求期间向供热网络释放热量。

关于CNIM热泵的更多信息：https://cnim.com/en/businesses/energy-management-and-efficiency#chillers-absorption-heat-pumps

了解位于赫尔辛基的吸收式冷却器业务案例：https://cnim.com/en/absorption-chillers-supplying-helsinki-cold-energy-last-20-years

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