格萊德基金會和eBay將於5月26日至5月31日舉辦第20屆「與華倫·巴菲特共進午餐」年度拍賣

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--格萊德基金會(GLIDE)欣然宣佈，一年一度的eBay for Charity「與華倫·巴菲特共進午餐」拍賣將於2019年5月26日（週日）太平洋夏令時間晚上7:30開始，5月31日（週五）太平洋夏令時間晚上7:30結束。今年是這一傳奇拍賣的20週年，迄今它已經捐出近3000萬美元支持格萊德基金會的各項社會服務，協助舊金山最弱勢的人群擺脫饑餓、貧窮、流離失所和疾病，以及解決社會孤立和邊緣化問題。

巴菲特先生最近在談及20年來為格萊德基金會籌集的善款時表示：「它有著巨大的影響，它意味著人們應當相信生活中總有希望，會有更美好的事物在等著我們。」

一年一度的「與華倫·巴菲特共進午餐」拍賣得到eBay for Charity的大力支持。得標者將有機會邀請最多七位朋友與之一起赴宴，在紐約市的Smith & Wollensky餐廳與巴菲特先生共進午餐。

過去19年來，得標金額從2.5萬美元（當時eBay尚未參與）至最高的3,456,789美元。去年的得標價格為3,300,100美元。競標起價為2.5萬美元，所有競標者須預先取得資格。如欲預先取得資格，請造訪：eBay.com/GLIDE。

格萊德基金會總裁兼執行長Karen Hanrahan表示：「20年來，華倫·巴菲特的慷慨之舉讓我們能夠持續不斷、無條件地為我們周圍最有需要的人們提供協助。」

格萊德基金會共同創辦人Reverend Cecil Williams表示：「對於華倫的長期合作，我深表感激。我們都努力幫助他人，提供無條件的支持，這種共同的奉獻精神讓我們的友誼長存。」

eBay總裁兼執行長Devin Wenig表示：「能夠積極參與格萊德基金會的工作，尤其是當我們回憶起拍賣的輝煌戰績，我都倍感驕傲。這個組織鼓舞了我們身邊一些最弱勢的人群，與我們有著共同的價值觀。」

查詢詳情，請與格萊德基金會聯絡，電話：(415) 674-6060，電郵：Buffett@GLIDE.org，或造訪eBay.com/GLIDE。

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