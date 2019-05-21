格莱德基金会和eBay将于5月26日至5月31日启动第20届“与沃伦·巴菲特共进权力午餐”年度拍卖

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--格莱德基金会(GLIDE)欣然宣布，将启动一年一度的eBay for Charity“与沃伦·巴菲特共进权力午餐”拍卖。拍卖将于2019年5月26日（周日）太平洋夏令时间晚7:30开始，5月31日（周五）太平洋夏令时间晚7:30结束。今年是这一传奇拍卖的20周年，迄今它已经捐出近3000万美元支持格莱德基金会各项社会服务，帮助旧金山最为弱势的人群摆脱饥饿、贫穷、流离失所和疾病，以及解决社会孤立和边缘化问题。

巴菲特先生最近在谈及20年来为格莱德基金会所筹善款时表示：“它有着巨大的影响，它意味着人们应当相信生活中总有希望，会有更美好的事物在等着我们。”

一年一度的“与沃伦·巴菲特共进权力午餐”拍卖得到了eBay for Charity的大力支持。中标者将有机会邀请最多七位朋友与之一起赴宴，在纽约市的Smith & Wollensky餐厅与巴菲特先生共进午餐。

过去19年来，中标金额从2.5万美元（当时eBay尚未参与）至最高的3,456,789美元。去年的中标价格为3,300,100美元。竞拍起拍价为2.5万美元，所有竞拍者须预先取得资格。如需预先取得资格，请访问：eBay.com/GLIDE。

格莱德基金会总裁兼首席执行官Karen Hanrahan表示：“20年来，沃伦·巴菲特的慷慨之举让我们能够持续不断、无条件地为我们周围最有需要的人们提供帮助。”

格莱德基金会联合创始人Reverend Cecil Williams表示：“对于沃伦的长期合作，我深表感激。我们都努力帮助他人，提供无条件的支持，这种共同的奉献精神让我们的友谊长存。”

eBay总裁兼首席执行官Devin Wenig表示：“能够积极参与到格莱德基金会的工作中，尤其是当我们回忆起拍卖的辉煌战绩，我都倍感自豪。这个组织鼓舞了我们身边一些最弱势的人群，与我们有着共同的价值观。”

垂询详情，请与格莱德基金会联系，电话：(415) 674-6060，电邮：Buffett@GLIDE.org，或访问eBay.com/GLIDE。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。