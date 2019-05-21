ams、Ibeo和ZF合作為汽車業提供業界首創的固態LiDAR系統

奧地利PREMSTAETTEN--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的高性能感測器解決方案供應商ams (SIX: AMS)今天宣佈，它已與德國汽車LiDAR感測器技術專業公司Ibeo Automotive Systems GmbH和一流的全球運輸科技公司之一ZF Friedrichshafen Ag簽署協議，以推動固態雷射雷達技術在自動駕駛和其他場景中的應用。三家公司將共同研發，以確保這項令人興奮的技術能夠在2021年之前得到快速、安全地應用。

LiDAR是光學感測技術，它用雷射光束照射物體並偵測其反射來測量周圍物體的距離和方向。其獨特的距離和解析度屬性使之可與雷達和相機解決方案相輔相成，獲得自動駕駛業的「聖杯」——SAE 5級*或全自動駕駛。

ams將提供汽車級垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)陣列和驅動器，與競爭性光源如邊緣發射器和LED相比，具備卓越的可靠性和穩定性。ams是第一家推出固態LiDAR照明解決方案的公司，由於不需要機械零件來控制光束方向，因而在提高可靠性的同時，還減少了複雜性、尺寸、重量和成本。由於高可靠性和較小的外形尺寸，固態雷射雷達為LiDAR在汽車領域的大規模部署鋪下坦途。

Ibeo Automotive Systems執行長Ulrich Lages博士表示：「LiDAR已經成為汽車業的關鍵科技，目前我們的一流產品已被歐洲和全球的汽車公司所使用。我們的專有解決方案與ams的VCSEL技術相結合，將成為汽車業固態雷射雷達的轉捩點。」

ZF全球電子ADAS資深副總裁Aine Denari表示：「作為汽車業界電動車和自動駕駛解決方案的全球領導者，我們的全球能力以及對整合安全、運動控制和數位化的深入瞭解，使我們能夠以獨特的優勢讓LiDAR在全球更上一層樓。這項合作將有助於讓自動駕駛在全球變成安全可靠的事實。」

ams執行長Alexander Everke表示：「我們是推出固態LiDAR的首家公司，可為Ibeo和ZF提供獨特的能力。結合Ibeo一流的解決方案和整合能力，再加上其豐富的LiDAR經驗，我們將為汽車製造商提供無與倫比的解決方案，幫助他們開創出自動駕駛所亟需的可靠性。」

關於ams

ams是設計和製造先進感測器解決方案的全球領導者。我們的使命是提供人與科技之間的無縫介面，利用感測器解決方案改造世界。

ams的高性能感測器解決方案促進了需要小尺寸、低功耗、最高靈敏度和多感測器整合的應用。公司產品包括用於消費、通訊、工業、醫療和汽車市場的感測器解決方案、感測器IC、介面和相關軟體。

ams總部位於奧地利，在全球擁有約9,000名員工，為全球8,000多家客戶提供服務。ams在瑞士證券交易所上市（股票代碼：AMS）。有關ams的更多資訊，請造訪https://ams.com。有關ams固態LiDAR照明解決方案的更多資訊，請造訪https://ams.com/LiDAR。

ams是ams AG的註冊商標。此外，我們的許多產品和服務都是ams Group已註冊或已申請的商標。本文提及的所有其他公司或產品名稱可能是其各自所有者的商標或註冊商標。本新聞稿中提供的資訊在發佈時是準確的，其後如有更改，恕不另行通知。

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關於Ibeo

Ibeo Automotive Systems GmbH是LiDAR（光探測和測量的首字母縮寫）感測器及相關產品和軟體工具的全球科技領導者。這種技術應用於汽車的安全輔助系統或應用於自動駕駛領域。Ibeo的目標是讓汽車變成駕駛過程中的合作夥伴，進而重塑運輸，使交通運輸變得更加安全。Ibeo在德國漢堡和荷蘭埃因霍溫共有350多名員工。自2016年以來，德國汽車供應商ZF Friedrichshafen AG的全資子公司Zukunft Ventures GmbH在Ibeo Automotive Systems GmbH擁有40%的股份。 2018年是公司成立的20週年。

有關更多資訊，請造訪www.ibeo-as.com

關於ZF Friedrichshafen

ZF是全球性科技公司，為轎車、商用車和工業科技提供系統以促成下一代運輸。憑藉全面的科技組合，該公司為成熟的汽車製造商、運輸提供商和交通運輸業初創公司提供整合解決方案。ZF不斷強化其系統的數位連接和自動化功能，讓車輛具備觀察、思考和行動的能力。

2018年，ZF的銷售額達369億歐元。該公司在全球擁有14.9萬名員工，在40個國家設有約230個據點。ZF每年將超過6%的銷售收入投資於研發。

欲查閱更多新聞資訊和照片，請造訪：www.zf.com

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