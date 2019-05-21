ams、Ibeo和ZF合作为汽车行业提供业界首创的固态LiDAR系统

奥地利PREMSTAETTEN--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的高性能传感器解决方案供应商ams (SIX: AMS)今天宣布，它已与德国汽车LiDAR传感器技术专业公司Ibeo Automotive Systems GmbH和领先的全球出行技术公司之一ZF Friedrichshafen Ag签署协议，以推动固态激光雷达技术在自动驾驶和其他场景中的应用。三家公司将开展联合研发工作，以确保这项令人兴奋的技术能够在2021年之前得到快速、安全地应用。

LiDAR是一种光学传感技术，它通过用激光束照射物体并检测其反射来测量周围物体的距离和方向。其独特的距离和分辨率属性使之可作为雷达和相机解决方案的补充，获得自动驾驶行业的“圣杯”——SAE 5级*或全自动驾驶。

ams将提供汽车级垂直腔面发射激光器(VCSEL)阵列和驱动器，与竞争性光源如边缘发射器和LED相比，具备卓越的可靠性和稳定性。ams是第一家推出固态LiDAR照明解决方案的公司，由于不需要机械部件来控制光束方向，因而在提高可靠性的同时，还减少了复杂性、尺寸、重量和成本。由于高可靠性和较小的外形尺寸，固态激光雷达为LiDAR在汽车领域的大规模部署铺平了道路。

Ibeo Automotive Systems首席执行官Ulrich Lages博士表示：“LiDAR已经成为汽车行业的关键技术，目前我们的领先产品已被欧洲和全球的汽车公司所使用。我们的专有解决方案与ams的VCSEL技术相结合，将成为汽车行业固态激光雷达的转折点。”

ZF全球电子ADAS高级副总裁Aine Denari表示：“作为汽车行业内电动汽车和自动驾驶解决方案的全球领导者，我们的全球能力以及对集成安全、运动控制和数字化的深入了解，让我们能够以独特的优势让LiDAR在全球范围内更上一层楼。这项合作将有助于让自动驾驶在全球范围内变成安全可靠的现实。”

ams首席执行官Alexander Everke表示：“我们作为推出固态LiDAR的首家公司，可为Ibeo和ZF提供独特的能力。结合Ibeo领先的解决方案和集成能力，再加上其丰富的LiDAR经验，我们将为汽车制造商提供无与伦比的解决方案，帮助他们实现自动驾驶所亟需的可靠性。”

关于ams

ams是设计和制造先进传感器解决方案的全球领导者。我们的使命是实现人与技术之间的无缝对接，通过传感器解决方案改造世界。

ams的高性能传感器解决方案促进了需要小尺寸、低功耗、最高灵敏度和多传感器集成的应用。公司产品包括用于消费、通信、工业、医疗和汽车市场的传感器解决方案、传感器IC、接口和相关软件。

ams总部位于奥地利，在全球拥有约9,000名员工，为全球8,000多家客户提供服务。ams在瑞士证券交易所上市（股票代码：AMS）。有关ams的更多信息，请访问https://ams.com。有关ams固态LiDAR照明解决方案的更多信息，请访问https://ams.com/LiDAR。

ams是ams AG的注册商标。此外，我们的许多产品和服务都是ams Group已注册或已申请的商标。本文提及的所有其他公司或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。本新闻稿中提供的信息在发布时是准确的，其后如有更改，恕不另行通知。

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关于Ibeo

Ibeo Automotive Systems GmbH是LiDAR（光检测和测距的首字母缩写）传感器及相关产品和软件工具的全球技术领导者。这种技术应用于汽车的安全辅助系统或应用于自动驾驶领域。Ibeo的目标是通过让汽车变成驾驶过程中的合作伙伴来重塑出行，从而使交通变得更加安全。Ibeo在德国汉堡和荷兰埃因霍温共有350多名员工。自2016年以来，德国汽车供应商ZF Friedrichshafen AG的全资子公司Zukunft Ventures GmbH在Ibeo Automotive Systems GmbH拥有40%的股份。 2018年是公司成立的20周年。

有关更多信息，请访问www.ibeo-as.com

关于ZF Friedrichshafen

ZF是一家全球性技术公司，为乘用车、商用车和工业技术提供系统以实现下一代出行。通过全面的技术组合，该公司为成熟的汽车制造商、出行供应商和交通运输行业的初创公司提供集成解决方案。ZF不断增强其系统的数字连接和自动化功能，让车辆具备观察、思考和行动的能力。

2018年，ZF实现销售额369亿欧元。该公司在全球拥有14.9万名员工，在40个国家设有约230个分支机构。ZF每年将超过6%的销售收入投入研发。

欲查阅更多新闻信息和照片，请访问：www.zf.com

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