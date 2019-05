GLIDE et eBay présentent la 20e vente aux enchères annuelle pour un déjeuner de choc, avec Warren Buffett, du 26 mai au 31 mai

GLIDE President and CEO Karen Hanrahan and Warren Buffett

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--GLIDE est heureuse d’annoncer la vente aux enchères annuelle de bienfaisance organisée sur eBay pour participer à un déjeuner de choc avec Warren Buffett, qui commencera à 19 h 30, heure avancée du Pacifique, le dimanche 26 mai, et finira à 19 h 30, heure avancée du Pacifique, le vendredi 31 mai 2019. Cette année marquera le 20e anniversaire de ces enchères légendaires qui ont rapporté à ce jour près de 30 millions USD pour soutenir la série exhaustive des services sociaux de GLIDE, qui permettent aux résidents les plus vulnérables de San Francisco, de surmonter la faim, la pauvreté, l’itinérance et les problèmes de santé, ainsi que l’isolement social et la marginalisation.

« Cela fait une différence et se traduit par des êtres humains qui retrouvent un espoir dans la vie et la confiance dans un avenir meilleur », a récemment déclaré M. Buffett , à propos des fonds levés pour GLIDE au cours des 20 dernières années.

Le déjeuner de choc annuel avec Warren Buffett a été rendu possible grâce au soutien d’eBay for Charity. Le soumissionnaire gagnant pourra inviter jusqu’à sept amis à déjeuner avec M. Buffett chez Smith & Wollensky à New York.

Au cours des 19 années passées, les offres gagnantes ont oscillé entre 25 000 USD (avant la participation d’eBay) et l’enchère la plus élevée de 3 456 789 USD. L’adjudication de l’année dernière s’élevait à 3 300 100 USD. Les enchères commencent à 25 000 USD, et tous les soumissionnaires doivent se préqualifier au préalable. Pour la préqualification, veuillez visiter le site eBay.com/GLIDE.

« Cela fait deux décennies que l’incroyable générosité de Warren Buffett nous permet d’offrir des services de façon régulière et inconditionnelle à nos voisins qui sont le plus dans le besoin », a indiqué pour sa part la présidente et directrice générale de GLIDE, Karen Hanrahan.

« Je suis extrêmement reconnaissant du partenariat prolongé de Warren Buffett », a commenté le cofondateur de GLIDE, le Révérend Cecil Williams. « Notre amitié de longue date est fondée sur une détermination partagée à aider les autres et à leur offrir un soutien inconditionnel. »

« Je suis fier que nous ayons joué un rôle dans le soutien à GLIDE, en particulier alors que nous approchons de cette date anniversaire », a déclaré le président et directeur général d’eBay, Devin Wenig. « C’est une organisation qui épaule les plus vulnérables d’entre nous et qui s’aligne totalement avec nos valeurs. »

Pour de plus amples informations, veuillez contacter GLIDE au (415) 674-6060, envoyer un courriel à Buffett@GLIDE.org, ou visiter eBay.com/GLIDE.

