GLIDE e eBay apresentam o 20.º leilão anual para almoço de negócios com Warren Buffett, de 26 a 31 de maio

GLIDE President and CEO Karen Hanrahan and Warren Buffett

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A GLIDE tem o prazer de anunciar o leilão anual eBay for Charity para almoço de negócios com Warren Buffett (Power Lunch with Warren Buffett), que começará às 19h30 PDT (horário de verão do Pacífico) do domingo, 26 de maio, e terminará às 19h30 PDT da sexta-feira, 31 de maio de 2019. Este ano marca o 20.º aniversário do lendário leilão, que já concedeu até hoje cerca de US$ 30 milhões para apoiar o conjunto abrangente de serviços sociais da GLIDE, que ajudam os moradores mais vulneráveis de São Francisco a superarem a fome, a pobreza, a falta de moradia e problemas de saúde e isolamento social e marginalização.

“Isso faz uma grande diferença, que se traduz em seres humanos descobrindo que há esperança na vida e algo melhor a buscar”, afirmou Buffett recentemente sobre o dinheiro arrecadado para a GLIDE nos últimos 20 anos.

O almoço de negócios anual com Warren Buffett é possível graças ao apoio do eBay for Charity. O dono do lance vencedor e até sete amigos terão a oportunidade de realizar uma refeição com Buffet no Smith & Wollensky em Nova York.

Nos últimos 19 anos, os lances vencedores variaram de US$ 25 mil (antes do envolvimento do eBay) ao maior lance, no valor de US$ 3.456.789. O lance vencedor no ano passado foi de US$ 3.300.100. Os lances começam em US$ 25 mil, e todos os licitantes precisam se qualificar antes de participarem. Para a pré-qualificação, acesse eBay.com/GLIDE.

“Por duas décadas, essa incrível generosidade de Warren Buffett nos permitiu prestar serviços consistentes e de modo incondicional a nossos vizinhos mais necessitados”, disse Karen Hanrahan, presidente e diretora executiva da GLIDE.

“Sou muito grato à parceria contínua de Warren”, disse o reverendo Cecil Williams, cofundador da GLIDE. “Nossa amizade de longa data é baseada em uma dedicação compartilhada para ajudar os demais e fornecer apoio incondicional.”

“Estou orgulhoso por termos desempenhado um papel no apoio à GLIDE, especialmente ao refletir sobre esse marco”, declarou Devin Wenig, presidente e diretor executivo do eBay. “Essa é uma organização que elevou os mais vulneráveis entre nós e se alinha com nossos valores.”

Para consultar mais informações, entre em contato com a GLIDE pelo telefone (415) 674-6060 ou pelo e-mail Buffett@GLIDE.org, ou acesse eBay.com/GLIDE.

