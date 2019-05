ams, Ibeo e ZF se associam para fornecer os primeiros sistemas LiDAR de estado sólido da indústria para o setor automotivo

PREMSTAETTEN, Áustria--(BUSINESS WIRE)--A ams (SIX: AMS), uma empresa líder mundial em fornecimento de soluções de sensores de alto desempenho, anuncia hoje que assinou um acordo com a Ibeo Automotive Systems GmbH, especialista alemã em tecnologia de sensores LiDAR automotivos, e a ZF Friedrichshafen AG, uma das principais empresas de tecnologia para mobilidade no mundo todo, com o objetivo de avançar a tecnologia LiDAR de estado sólido para uso em condução autônoma e outras aplicações. As três empresas serão parceiras em esforços conjuntos de P&D para garantir que essa tecnologia possa ser adotada com rapidez e segurança até 2021.

A LiDAR é uma tecnologia de detecção óptica que mede a distância e a direção dos objetos ao redor, iluminando-os com um feixe de laser e detectando a reflexão do objeto. Suas propriedades exclusivas de alcance e resolução complementam as soluções de radar e câmera para habilitar o “Santo Graal” da indústria automobilística autônoma – nível 5* da SAE ou condução totalmente autônoma.

A ams fornecerá matrizes e controladores VCSEL (Laser de Emissão de Superfície de Cavidade Vertical) de nível automotivo que fornecem confiabilidade e estabilidade superiores em comparação com as fontes de luz da concorrência, como emissores de borda e LED. A ams é a primeira a comercializar soluções de iluminação LiDAR de estado sólido, o que significa que não são necessárias peças mecânicas para orientar a direção do feixe de luz, melhorando a confiabilidade e reduzindo a complexidade, tamanho, peso e custo. Devido à alta confiabilidade e ao pequeno fator de forma, a LiDAR de estado sólido abre o caminho para sua implementação em massa no segmento automotivo.

“A LiDAR já é uma tecnologia-chave no setor automotivo e, até o momento, nossos produtos líderes são usados em empresas automotivas na Europa e ao redor do mundo. A combinação do know-how de nossa solução com a tecnologia VCSEL da ams vai criar um ponto de inflexão para a LiDAR de estado sólido no setor automotivo”, disse o Ulrich Lages, CEO da Ibeo Automotive Systems.

“Como líder mundial em mobilidade elétrica e soluções de condução autônoma para a indústria automotiva, nossas capacidades globais e profundo conhecimento sobre segurança integrada, controle de movimento e digitalização são um aspecto único ao levar a LiDAR ao próximo nível em escala mundial. Essa atividade conjunta vai ajudar a tornar a condução autônoma uma realidade segura e universal”, afirmou Aine Denari, vice-presidente sênior da Global Electronics ADAS, ZF.

“Ser o primeiro a comercializar com a LiDAR de estado sólido significa que a ams está oferecendo uma capacidade única para a Ibeo e a ZF”, disse Alexander Everke, CEO da ams. “Juntamente com as soluções líderes e capacidade de integração da Ibeo, e profunda experiência com a LiDAR, forneceremos uma solução inigualável aos fabricantes automotivos em sua busca para criar a confiabilidade de missão crítica necessária para a condução autônoma.”

