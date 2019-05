La Commerzbank s'associe à GTC pour numériser et automatiser davantage ses activités de financement du commerce extérieur

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--La Commerzbank a conclu un partenariat stratégique avec GlobalTrade Corporation (GTC), l'un des principaux fournisseurs canadiens de services d'application de solutions innovantes de financement multibanques. La banque prévoit d'utiliser la plateforme @GlobalTrade™ de GTC pour renforcer sa gamme de produits de financement du commerce numérique.

En tant que l'une des principales banques de financement du commerce en Europe, la Commerzbank considère la numérisation et l'automatisation des processus comme des priorités essentielles. Ce partenariat tire parti de l'empreinte réseau unique de la Commerzbank et de la technologie multibancaire de GTC, associées à la connectivité SWIFT, pour répondre de manière plus efficace et plus efficiente aux besoins de financement du commerce extérieur des entreprises clientes dans le monde.

"Nous sommes très heureux d'avoir trouvé en GTC un partenaire stratégique et fiable dans le domaine du financement du commerce international. Ensemble, nous fournirons à nos clients des solutions de financement du commerce électronique multibanques ainsi qu'une gamme élargie de produits commerciaux", a déclaré Klaus Josef Müller, responsable Head of Trade Finance and Cash Management Product Management à la Commerzbank.

"Nous sommes ravis de travailler avec la Commerzbank pour fournir des solutions significatives à ses clients d'entreprise", a déclaré Nick Pachnev, Chief Technology Officer chez GTC. La combinaison de notre technologie avec les capacités de pointe de la Commerzbank dans le domaine des services commerciaux offrira une solution puissante qui profitera aux entreprises engagées dans l'exportation et l'importation de produits et services."

A propos de GTC

GlobalTrade Corporation (GTC) est un développeur de logiciels et un fournisseur de services applicatifs dont les solutions produits améliorent le monde du financement du commerce et des services commerciaux. Les systèmes @GlobalTrade aident les acheteurs, les vendeurs, les négociants et les institutions financières à communiquer plus rapidement et plus efficacement tout en réduisant les risques et en améliorant la surveillance et le contrôle. Leurs clients comprennent à la fois des entreprises commerciales qui ont besoin d'un accès consolidé à plusieurs banques ainsi que des institutions financières qui ont besoin de solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux besoins de leurs clients. @GlobalTrade™ est une marque déposée de GlobalTrade Corporation. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.globaltradecorp.com.

