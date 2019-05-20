東芝記憶體和Western Digital共同投資日本北上的快閃記憶體製造工廠

東京和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--東芝記憶體株式會社(Toshiba Memory Corporation)和Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)已經達成正式協定，共同投資東芝記憶體目前正在日本岩手縣北上市建造的“K1”製造廠。

K1工廠將生產3D快閃記憶體，以支援資料中心、智慧型手機和自動駕駛汽車等應用不斷成長的儲存需求。K1工廠的興建工程可望在2019年秋季完成。兩家公司對K1工廠設備的共同投資，使得該工廠可以在2020年開始進行96層3D快閃記憶體的初始生產，有意義的生產可望在該年稍後開始。

東芝記憶體和Western Digital將積極規劃旨在加強科技競爭力、推進3D快閃記憶體共同開發和依據市場趨勢進行資本投資的計畫，以繼續鞏固和擴大雙方在各自儲存業務中的領導地位。

東芝記憶體總裁兼執行長Yasuo Naruke表示：「我們堅決維護東芝記憶體在市場中的領導地位，包括與Western Digital合作，積極實行能夠加強我們相互競爭力的措施。我們期待共同開發3D快閃記憶體，並針對有前途的市場機會進行投資。」

Western Digital執行長Steve Milligan表示：「K1工廠的共同投資協定是我們與東芝記憶體高度成功合作的延續，東芝記憶體在促進NAND 快閃記憶體技術的發展和創新方面擁有20年的歷史。Western Digital對北上工廠的長期投資策略反映了我們與東芝記憶體一起推動快閃記憶體技術開發和製造的持續承諾。這一擴張使我們能夠提供業界最具競爭力的快閃記憶體供應，以因應數量、速度、種類和資料價值不斷成長所帶來的長期需求趨勢。」

關於東芝記憶體株式會社

記憶體解決方案全球領導者東芝記憶體株式會社致力於快閃記憶體和SSD的開發、生產和銷售。2017年4月，東芝記憶體株式會社從東芝公司完成拆分，後者於1987年發明了NAND快閃記憶體。東芝記憶體株式會社開創性地開發出一系列尖端的記憶體解決方案和服務，豐富了人們的生活，並擴大了社會的視野。該公司創新的3D快閃記憶體技術BiCS FLASH™將對先進智慧型手機、PC、SSD、汽車和資料中心等高密度應用領域記憶體的未來產生深遠影響。有關東芝記憶體株式會社的更多詳情，請造訪：https://business.toshiba-memory.com/en-jp/。

關於Western Digital

Western Digital致力於創造讓資料得以蓬勃發展的環境。作為資料基礎設施的領導者，公司不斷推動必要的創新，以協助客戶擷取、保存、存取和轉換日益多樣化的資料。從先進的資料中心到行動感測器再到個人裝置等資料無處不在的場合，我們以業界領先的解決方案提供無限的資料可能性。Western Digital以資料為中心的解決方案包括Western Digital®、G-Technology™、SanDisk®和WD®品牌。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》規定的前瞻性陳述，包括有關以下事項的陳述：NAND快閃記憶體合資企業；K1工廠的興建和生產計畫；快閃記憶體需求；科技進步；產品組合；和市場定位。這些前瞻性陳述涉及大量風險和不確定因素，可能會造成這些前瞻性陳述不盡準確。這些風險和不確定因素包括：NAND快閃記憶體合資企業的不確定性；全球經濟形勢的波動；儲存生態系統的商業環境和成長；競爭性產品和訂價的影響；商品材料和專業產品元件的市場接受度和成本；競爭對手的行動；競爭性科技取得出乎意料的研究進展；研發並推出採用新科技的產品以及向新的資料儲存市場擴張；與收購、購併和合資企業相關的風險；生產困難或延期；法律訴訟的結果；以及Western Digital向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的文件中列出的其他風險和不確定因素，包括Western Digital 於2019年5月7日向美國證券交易委員會遞交的10-Q表格。讀者不應過度依賴這些僅代表本新聞稿發佈之日的事實的前瞻性陳述，Western Digital和東芝記憶體株式會社均無義務更新此類前瞻性陳述以反映未來的事件或環境。

Western Digital、Western Digital標誌、G-Technology、SanDisk和WD是Western Digital公司或其附屬公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。所有其他商標均為其各自擁有者所有。

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