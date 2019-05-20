东芝存储器和西部数据共同投资日本北上的闪存制造工厂

东京和加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 东芝存储器株式会社(Toshiba Memory Corporation)和西部数据公司(Western Digital Corp., NASDAQ:WDC)已经达成正式协议，共同投资于东芝存储器目前正在日本岩手县北上市建造的“K1”制造厂。

K1工厂将生产3D闪存，以支持数据中心、智能手机和自动驾驶汽车等应用不断增长的存储需求。K1工厂的建设预计在2019年秋季完成。两家公司对K1工厂设备的联合资本投资，使得该工厂可以在2020年开始进行96层3D闪存的初始生产，有意义的生产预计在当年晚些时候开始。

东芝存储器和西部数据将通过积极开展旨在加强技术竞争力、推进3D闪存联合开发和基于市场趋势的资本投资计划，继续巩固和扩大双方在各自存储业务中的领导地位。

东芝存储器总裁兼首席执行官Yasuo Naruke表示：“我们坚决地维护东芝存储器在市场中的领导地位，包括与西部数据合作，积极实行能够增强我们相互竞争力的举措。我们期待着共同开发3D闪存，并根据有前途的市场机会进行有针对性的投资。”

西部数据首席执行官Steve Milligan表示：“K1工厂的共同投资协议是我们与东芝存储器高度成功合作的延续，东芝存储器在促进NAND 闪存技术的发展和创新方面拥有20年的历史。西部数据对北上工厂的长期投资策略反映了我们与东芝存储器一起推动闪存技术开发和制造的持续承诺。这一扩张使我们能够提供业界最具竞争力的闪存供应，以满足数量、速度、种类和数据价值不断增长所带来的长期需求趋势。”

关于东芝存储器株式会社

作为存储器解决方案全球领导者，东芝存储器株式会社致力于闪存和SSD的开发、生产和销售。2017年4月，东芝存储器株式会社从东芝公司完成拆分，后者于1987年发明了NAND闪存。东芝存储器株式会社开创性地开发出了一系列尖端的存储器解决方案和服务，丰富了人们的生活，并扩大了社会的视野。该公司创新的3D闪存技术BiCS FLASH™将对先进智能手机、PC、SSD、汽车和数据中心等高密度应用领域存储器的未来产生深远影响。有关东芝存储器株式会社的更多详情，请访问：https://business.toshiba-memory.com/en-jp/。

关于西部数据

西部数据致力于创造让数据得以蓬勃发展的环境。作为数据基础设施的领导者，公司不断推动必要的创新，以帮助客户捕获、保存、访问和转换日益多样化的数据。从先进的数据中心到移动传感器再到个人设备等数据无处不在的场合，我们以业界领先的解决方案提供无限的数据可能性。西部数据以数据为中心的解决方案包括Western Digital®、G-Technology™、SanDisk®和WD®品牌。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的前瞻性陈述，包括有关以下事项的陈述：NAND闪存合资企业；K1工厂的建设和生产计划；闪存需求；技术进步；产品组合；和市场定位。这些前瞻性陈述涉及大量风险和不确定因素，可能会造成这些前瞻性陈述不尽准确。这些风险和不确定因素包括：NAND闪存合资企业的不确定性；全球经济形势的波动；存储生态系统的商业环境和增长；竞争性产品和定价的影响；商品材料和专业产品组件的市场接受度和成本；竞争对手的行动；竞争技术取得出乎意料的研究进展；研发并推出基于新技术的产品以及向新的数据存储市场扩张；与收购、并购和合资企业相关的风险；生产困难或延期；法律诉讼的结果；以及西部数据向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中列出的其他风险和不确定因素，包括西部数据2019年5月7日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格。读者不应过度依赖这些仅代表本新闻稿发布之日的事实的前瞻性陈述，西部数据和东芝存储器株式会社均无义务更新此类前瞻性陈述以反映未来的事件或环境。

Western Digital、Western Digital标识、G-Technology、SanDisk和WD是西部数据公司或其附属公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。所有其他商标均为其各自拥有者所有。

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