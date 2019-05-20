Tokyo Energy & Systems改由Rimini Street提供SAP應用程式支援服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴。該公司今日宣布，為發電廠和變電站安裝和維護設備的日本領先建築施工公司Tokyo Energy & Systems Inc.已改由Rimini Street為其SAP應用程式提供支援服務。透過改換至Rimini Street，Tokyo Energy & Systems隨即節省了50%的年度支援費用，以及之前營運ERP所需的時間、成本和資源，並且利用這些節省的成本來改善其郵件系統、群組軟體和安全系統。Tokyo Energy & Systems還計畫將節省的資金用於部署物聯網設備，以滿足該公司電力設施的環境資料和維護需求。

ERP成本分析協助營運效率提升

自2014年以來，Tokyo Energy & Systems已部署近1,500份SAP授權，用於會計、庫存控制、薪資處理和工作管理。部署ERP的最初目的是集中管理用於在全日本營運和維護建築工地的規範。該公司原本計畫在部署一年後開始實作其ERP系統，但由於使用者培訓耗時而導致系統在兩年之後才開始全面實作，這也隨之導致其SAP系統客製延遲。

儘管系統自那時起一直運作穩定，但執行硬體的成本卻成為長期存在的問題，於是他們決定在2018年開始向基礎架構即服務提供者移轉。此外，該公司還對其SAP平臺進行了評估，確定高昂的維護成本是需要優先解決的問題。在審核支援服務費用的過程中，由協力廠商提供支援服務被視為一種方案，並因此選中Rimini Street。

Tokyo Energy & Systems資訊通訊技術(ICT)推廣部經理Kotaro Matsuhashi表示：「我們原本能夠透過部署SAP平臺來對建築工地實施集中管理，但系統投入運作的耽擱時間遠遠超出了我們的計畫日程，並且執行系統的巨大成本也是個問題。改換至Rimini Street以及移轉到雲端，讓我們能夠節省大量預算，用於升級全國各地建築工地的IT環境，以及提高我們的內部營運效率。」

增強的支援模式加快IT環境改善

Tokyo Energy & Systems如今能夠從改由Rimini Street提供支援服務之日起，為其當前穩定的SAP系統獲得回應超快的一流支援服務至少15年。該公司還分配到一名資深的Rimini Street首席支援工程師(PSE)——他們平均擁有15年的從業經驗，並獲得Rimini Street業界領先的服務層級協定(SLA)，可保證有本地工程師團隊全年無休解決支援服務問題，以及針對一級優先(Priority 1)重大問題的回應時間不超過15分鐘。

Tokyo Energy & Systems資訊通訊技術推廣事業組負責人Masato Douzono表示：「過去，供應商多數情況下在相當長的時間後才回應我們的IT服務請求，這是相當嚴重的問題。現在，我們可從Rimini Street獲得快速且精準的支援服務，我們在系統問題上花費的時間也大幅縮短。我們的團隊現能夠專注於改善和推動我們的IT環境，而不必經常需要供應商來管理我們的支援服務問題。」

仰賴業務驅動藍圖收回控制權

Tokyo Energy & Systems已經能夠順利地將其資源重新投入於升級和現代化改造該組織的IT基礎架構，同時透過選擇由Rimini Street圍繞其業務目標設計的業務驅動藍圖，收回其IT藍圖控制權。

Tokyo Energy & Systems執行官兼資訊通訊技術推廣部總經理Yukihiro Kurihara表示：「我們在2018年將資訊系統部改名為資訊通訊技術推廣部，並對我們的IT基礎架構進行現代化改造。透過利用Rimini Street服務，我們的支援成本減半，而且我們已經能夠釋放內部資源，這一改變深得人心。這使得我們有機會因應新的IT挑戰，並努力實現我們自己的以業務為驅動力的IT藍圖，而不再是遵循供應商的藍圖。我們未來的部分計畫是將業務擴展至電力設施的建設後營運管理。」

Rimini Street日本區總經理Yorio Wakisaka表示：「Tokyo Energy & Systems意識到，若要保持競爭力和敏捷性，他們需升級IT基礎架構以繼續走在數位創新的最尖端。改由Rimini Street提供支援服務之後，該組織已經能夠快速轉變其IT環境，從而讓IT部門提高效率，進而在轉型中的能源市場上推動業務成長，鞏固競爭優勢。這家公司透過擺脫供應商束縛，重新獲得對其IT藍圖的控制權，現在他們可以維持當前穩定的SAP應用程式，同時根據自己的情況規劃未來。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。自2005年以來，該公司以屢獲殊榮的創新服務方案重新定義了企業軟體支援服務，該方案使IBM、微軟、甲骨文、Salesforce、SAP和其他軟體經銷商的授權持有企業可以節省高達90%的總維護成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本，無需進行任何升級。各行各業超過1,850家全球性組織、財星雜誌500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的協力廠商支援供應商。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com/，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。(C-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資的預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層當前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；與公司訴訟有關的甲骨文退還資金的最終金額和時間；以有利條件籌集額外股權或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助資金增加對我們成長計畫的投資；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求；我們未發行的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；最近推出的產品和服務的成功，包括 Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2019年5月9日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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